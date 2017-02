Judy Garland sufrió acoso sexual en 'El Mago de Oz'

EP / Madrid

‘El mago de Oz’.

En sus memorias póstumas, Sid Luft,ha revelado que la actriz sufrió acoso sexual durante el rodaje de la que fue su película más legendaria,

Según relata en un pasaje del libro titulado 'Judy and I: My Life with Judy Garland' varios de los actores que daban vida a los munchkins, los enanos que pueblan el mundo ideado por L. Frank Baum, le hicieron la vida imposible a la por entonces jovencísima Garland durante la filmación e incluso llegaron a agredirla sexualmente.

"Los actores que interpretaban a los munchkins hicieron la vida de Judy miserable en el set de rodaje, incluso le metían las manos por debajo del vestido. Aquellos hombres tenían cuarenta años creían que podían aprovecharse de ella porque eran muy pequeñitos", relata Luft. Cuando ródó ‘El Mago de Oz’ Garland tenía 17 años.

Esta no es la primera vez que miembros del equipo de la película denuncian que ese grupo de actores se comportaron de forma inapropiada durante la filmación.

Más de 120 actores participaron como munchkins trabajaron en ‘El Mago de Oz’, y los rumores sobre su mal comportamiento -incluyendo borracheras, juego, prostitución e incluso orgías- han circulado por Hollywood durante años. "Eran pequeños borrachos... Acababan todas noches peleándose", afirmó la propia Gardland durante una entrevista en 1967.

Sid Luft, que falleció en 2005, fue el tercer marido de la actriz que estuvo asado con Judy Garland desde 1952 hasta 1965. ‘El Mago de Oz’ se estrenó en 1939. Garland murió en 1969 a los 47 años a causa de una sobredosis.

En sus memorias póstumas, que saldrán a la venta el próximo 1 de marzo, Luft también revela que Garland todavía estaba casada con su segundo esposo cuando quedó embarazada de la hija de Luft -que en aquel momento era su manager- y por consiguiente tuvo un aborto.