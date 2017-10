Seis remakes que superaron a sus originales

V.S.M. / Agencias

El dicho de "segundas partes, nunca fueron buenas" no se aplica en muchas ocasiones en la industria cinematográfica.siempre conlleva el riesgo, en algunos casos bastante escaso, de no alcanzar el nivel de su predecesora. Sin embargo, en otras ocasiones hay un asombro generalizado porque la nueva película supera a la anterior en todos los aspectos. Sucede cuando losconsiguen extraer mejores matices de sus, cuando el pulso en laes más notable o cuando las lagunas deestán solventadas.

Eso es lo que ocurre en el listado de títulos que hemos seleccionado.

'Ben-Hur' (1959), remake de 'Ben-Hur' (1925)

En 1959, la aclamada Ben-Hur de William Wyler se alzó con 11 premios Oscar, un récord todavía vigente. Pero en contra de los que muchos puedan pensar, la novela original de Lew Wallace ya había sido trasladada al séptimo arte en 1925 a través de una cinta de cine mudo. Por supuesto, la épica y vibrante recreación del film protagonizado por Charlton Heston, junto con la brillante historia que alberga, hicieron que se convirtiese instantáneamente en un clásico.

''Casino Royale' (2006), remake de 'Casino Royale' (1967)

La película de 1967 se transformó en una aplaudida parodia de las películas oficiales protagonizadas por Sean Connery. Cuarenta años después, en 2006, el agente 007 tenía que volver a empezar para reconquistar a los fans del género. Y vaya si lo hizo. Daniel Craig se metió en la piel de un Bond vulnerable, humano, pero que mantenía su rudeza e ingenio habituales.

'Infiltrados' (2006), remake de 'Juego Sucio' (2002)

En 2002, Scorsese se puso manos a la obra para llevar a cabo el remake de 'Juego sucio' (Infernal Affairs), cinta firmada por el cineasta hongkonés Andrew Lau. Aunque la obra original fue tremendamente aplaudida, y hay quienes critican la adaptación lineal y 'típicamente americana' de la revisión de Scorsese, lo cierto es que Matt Damon y Leonardo DiCaprio dan vida a un film igualmente notable.

'¡Aterriza como puedas!' (1980), remake de 'Suspense...Hora Cero' (1957)

'Suspense... hora cero' (Zero Hour! en su versión original) fue una película, como tantas otras por aquella la época y en adelante, de miedos y pesadillas encontrados a bordo de un avión. Por eso, cuando Jim Abrahams, David Zucker y su hermano Jerry pensaron en parodiar dicha cinta, seguramente no esperar el éxito que les acompañaría décadas y generaciones después. Un sinfín de gags desternillantes del humor más simple -y efectivo- convirtieron a 'Aterriza como puedas' en un clásico del humor.

'Ocean's Eleven' (2001), remake de 'La cuadrilla de los once' (1960)

En 1960, Frank Sinatra comandó a este grupo de excombatientes de la II Guerra Mundial que planeaba dar el gran golpe. Pero la solvencia de Steven Soderbergh al dar vida al remake en 2001 está fuera de toda duda. Reparto de lujo (George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon) al servicio de una historia divertida e ingeniosa con la impronta del director.

'Titanic' (1997)

La obra maestra de James Cameron en 1997, dejó en ridículo las adaptaciones anteriores de la tragedia. Las previas 'La última noche del Titanic', de Roy Ward Baker (1958), 'El hundimiento del Titanic', de Jean Negulesco (1953) y 'Titanic: Disaster in the Atlantic', que dirigió Ewald André Dupont (1929), narraron también la historia del hundimiento. No obstante, los medios con los que contó Cameron en 1997 para la producción de la inolvidable 'Titanic', dieron como resultado uno de los trabajos más magistrales de la historia reciente del cine.