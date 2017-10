Siete hechos reales que inspiraron a Stephen King

C. Gutiérrez

Lleva décadas aterrando a niños y grandes, pero parece que sigue teniendo cuerda para rato. Más que por sus libros,está últimamente en boca de todos a raíz de, una de sus novelas más famosas.

Las obras del maestro del terror se han adaptado a la gran pantalla en un sinfín de ocasiones. Con mayor o menor fortuna, películas como 'Carrie' (1976), 'El resplandor' (1980), 'Cadena perpetua' (1996) o 'La niebla' (2007) han conseguido por los pelos de punta a los espectadores y aupar la figura del escritor.

Pero, ¿de dónde saca la inspiración Stephen King? Lo creas o no, los escenarios horribles y siniestros del autor no salen solo de su imaginación. Para muchas de sus obras King utilizó sus propios "monstruos": el abandono de su padre o su adicción al alcohol y las drogas fueron algunas de sus fuentes.

Sin embargo, hubo otras ocasiones en las que la realidad superó a la ficción y fueron experiencias reales del propio escritor las que inspiraron sus obras. Estos son sólo algunos de ellos.

'El resplandor'

La historia del hotel Overlook se inspiró en un lugar bien parecido: el hotel Stanley. Stephen King y su mujer, Tabitha, decidieron pasar la noche en dicho lugar, aunque casi no lo consiguen porque el hotel se encontraba en temporada baja y a punto de quebrar. Fueron los únicos inquilinos del enorme hotel y durmieron en la habitación 217. Esa noche el escritor soñó que su hijo era perseguido y cuando se levantó por la mañana ya había ideado su siguiente libro.

'Eso'

La primera vez que Stephen King se inspiró para escribir lo que finalmente acabaría convirtiéndose en una novela, y posterior película televisiva, que aterró a toda una generación, fue cuando cruzaba un viejo puente de madera en Colorado. Fue en ese momento cuando el escritor recordó un cuento sobre un trol que vivía debajo de un puente y decidió que su próximo libro trataría sobre eso.

Dos años después, King decidió que ese puente sería más bien simbólico (finalmente se convirtió en el paso de la infancia a la madurez) y lo trasladó a la ciudad en la que residía: Bangor. Aquí se imaginó que el puente estaría representado en la ciudad y que el trol viviría debajo de ella, es decir, en el alcantarillado.

Aunque él no lo ha confirmado, muchos aseguran que Stephen King tomó como referente para crear a Pennywise a John Wayne Gacy, uno de los mayores asesinos en serie de los años 70. Y es que Gacy, un simpático animador de fiestas infantiles que se hacía llamar 'Pogo el payaso', asesinó a 33 personas entre 1972 y 1978.

'Carrie'

La terrorífica Carrie existió de verdad. Más o menos. Mientras escribía su archiconocida novela, King se estaba inspirando en una chica que fue con él al colegio. Esta joven era el blanco de los abusos de sus compañeros, "no porque fuera estúpida, y no porque su familia fuera peculiar, sino porque llevaba la misma ropa al colegio todos los días", explicaba el escritor.

Además, durante esa época Stephen King empezó a interesarse por la telequinesis a raíz de un artículo que leyó en la revista LIFE. En él explicaban que los adolescentes podrían ser las personas que más cerca estaban de desarrollar poderes telequinéticos, especialmente las chicas que se encuentran justo en el momento de su primera menstruación.

'Maleficio'

La historia de un hombre que, a causa de una maldición, se vuelve cada vez más delgado nació tras una recomendación de su propio médico. "Solía pesar 107 kilos y fumaba mucho. Fui al médico y me dijo: "Escucha, tus triglicéridos están muy altos. En caso de que no te hayas enterado, has entrado en el país de los ataques al corazón". Usé esa frase en el libro. Me dijo que debía dejar de fumar y perder peso", tal y como explica el autor en su página web. Después de seguir dichas recomendaciones, Stephen King comenzó a pensar que pasaría si alguien empezara a perder peso y no pudiese parar.

'Cell'

Mientras paseaba por las calles de Nueva York, Stephen vio a un hombre trajeado que caminaba hacia él hablando sólo. Fue al pasar cerca de él cuando el autor se dio cuenta de que ese hombre estaba hablando por teléfono con el manos libres. Así nació 'Cell', una novela en la que un extraño suceso vuelve a todas las personas que hablan por teléfono en zombis.

'La historia de Lisey'

Stephen King tuvo que pasar un tiempo en el hospital a causa de una neumonía. Cuando volvió a casa, su despacho había sido renovado y muchos de sus libros se encontraban en cajas. En ese momento pensó que así se vería esa habitación en la que había trabajado tantas horas si hubiese muerto en el hospital y su mujer hubiese tenido que hacerse cargo de sus cosas.

Así nació 'La historia de Lisey', las idas y venidas de la viuda de un escritor que recibe las amenazas de un extraño que le pide los manuscritos de su difunto esposo.

'Misery'

Stephen tomó como inspiración para 'Misery' una novela corta de Evelyn Waugh titulada 'El hombre que amaba a Dickens'. En ella la autora narra cómo un hombre, que es prisionero en Sudamérica, es obligado a leer novelas de Charles Dickens a su captor. Stephen King fue un paso más allá y se preguntó qué hubiera pasado si ese hombre mantuviera prisionero al propio Dickens.