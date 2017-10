"En 'Handia' no se cuenta la historia del gigante de Alzo, sino la de dos hermanos"

M.C.

Fue ‘’ la que llevó a estos dos directores hasta lo más alto de sus carreras. Nominaciones a los Goya y una preselección para representar a España en losganaron con este film que recorrió medio mundo con su historia. Ahora han vuelto, y sin olvidar que son ellos, quieren demostrar que saben hacer más cosas. ‘se basa en el mito de un gigante vasco, Altzo, y la relación de uno de los guionistas con el mismo, pero van más allá.en formato cuento y con tintes de superproducción, que trata de hacer llegar el trasfondo de una vida y no simplemente lo que se ve.

Ambientada en el siglo XIX y grabada íntegramente en euskera, se podrá ver en versión original y doblada en todos los cines de España.

Aitor, ¿cuál es la historia real en la que se basa ‘Handia’?

José Mari Goenaga, guionista de la película, trajo una vez la idea de hacer una historia del gigante de Altzo porque le fascinaba desde muy pequeño, cuando descubrió una figura suya en el museo San Telmo de San Sebastián. Allí hay unas sillas, un zapato... ¡Imagínate! Le fascinó. Cuando empezó a dedicarse a lo audiovisual, todos los años nos traía la historia y siempre le decíamos que no, hasta que se lo trabajó un poco más y lo dimos por bueno.

¿La recreación de la época y los escenarios ha sido un reto?

Ha sido uno de los mayores retos de este film. La recreación de un mundo que ya no existe y de un protagonista que es un gigante, que está prácticamente en toda la película, ha sido lo más complicado. Lo normal es que la figura del gigante, en el cine, sea un personaje secundario, no coprotagonista.

¿Cómo se ha caracterizado a Eneko Sagardoy como gigante?

Es la magia del cine y no quiero revelar mucho (risas). Queremos que el espectador se olvide de que es un gigante y se centre en la historia de los dos hermanos. De hecho, no nos referimos a él como un gigante, sino que le llamamos ‘señor alto’. Sí te puedo decir que es una combinación entre trucos tradicionales de toda la vida, maquillaje y digital.

¿Por qué elegisteis a Eneko para ese papel?

Cuando planteamos el casting sabíamos que el abanico era muy pequeño. No teníamos claro si buscar a alguien muy alto y convertirle en actor o buscar un profesional que midiera más de dos metros. Eneko, aparte de ser un actor magnífico, es polivalente y tiene una cara y fisionomía especiales que ayudan a jugar a la hora de recrear el gigantismo.

Pero en el fondo lo que queréis es mostrar la historia de los dos hermanos…

Obviamente está la trama de los viajes, lo que les pasó y les tocó vivir… pero lo cierto es que el personaje de Eneko no es nada sin su hermano. Nos gustaba verles como parte de una misma unidad, como el yin y el yang. Eso traía también una interesante paradoja para nosotros, que era que el tradicional, el que no quería irse de casa, al final acaba adaptándose. Y luego el otro, el moderno, el que está abierto a todo, termina siendo el más tradicional. Se convierten en esclavo de sus ideas.

¿Por qué tiene que ir el público a ver ‘Handia’?

Por un lado, es una película atrevida. Además, no hemos querido contar la historia de un gigante, sino la de dos hermanos. Es una trama que tiene muchas historias dentro y creo que el público se puede enganchar.

¿Crees que con ‘Handia’ iréis por el camino de ‘Loreak’??

Yo ya lo firmaba (risas). Aunque tenemos que pensar que son dos películas distintas pese a ser el mismo equipo. Tenemos que dejar que ‘Handia’ siga su recorrido y, poco a poco, ver a dónde va. Es muy difícil lograr lo que consiguió ‘Loreak’. Yo me conformo con que ‘Handia’ sea recordado y permanezca en el imaginario del público.

¿Son más gratificantes los premios o la aceptación del público?

Lo absolutamente gratificante sería las dos cosas (risas). ‘Handia’ es un filme hecho para el gran público, creemos que es especial, está dirigida a un público activo. Es muy importante que a ellos les guste, pero no voy a negar que es un subidón que en el Festival de San Sebastián nos dieran un premio y que Jon Malkovich se acercara a decirnos que le había gustado mucho. Todavía no me lo creo.

¿Habéis empezado nuevos proyectos?

Estamos con una historia que vamos a empezar a rodar a finales de abril o principios de mayo. Es una coproducción 100% andaluza. Habla de los topos, esta gente que durante la Guerra Civil y en la posguerra se escondieron en su casa para evitar represalias. Hay familias enteras que han estado 30 años sin salir de su casa. Queremos entrar en la psicología de esas personas.