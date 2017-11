Kit Harington: "Echo de menos a Obama"

Sylvia Martí / Magazine Digital

Las manos, grandes, poderosas, con los nervios marcados, parecen hablar de fuerza contenida, de actividad física y constante manejo de la espada.está cerca de cumplir 31 años y se ha pasado los últimos siete surfeando entre la vida y la muerte por las intrincadas tramas de. Allí se enamoró de Ygritte (Rose Leslie), la "salvaje" con la quea la muy civilizada manera de los británicos de buena cuna, publicando un anuncio en The Times. "No sabes nada, Jon Nieve", le soltaba ella en su frase definitoria. Pero ahora Kit, que hasta los 11 años no supo que se llamaba Christopher, nombre que su madre eligió por el poeta, es un hombre curioso, mucho menos melancólico que su personaje, con las ideas claras y a quien, además de actuar, le gustaría dirigir y hasta escribir.

1. ¿Cómo se describiría en cinco palabras?

Bajito (1,73 m), peludo, tenaz, indeciso y emocional.

2. ¿Cree en el destino?

No. El destino es lo que ocurre cuando vivimos el día a día.

3. El poder, en sus múltiples facetas, es el hilo que teje 'Juego de tronos'. ¿Cómo deberían ser las personas que lo ostenten en el mundo?

Creo que la gente que desea ostentar el poder es la que no debería llegar a él.

4. ¿Algún miedo confesable?

A las arañas.

5. ¿A quién consideraría un ­héroe?

A Obama. ¡Cómo le echo de menos!

6. ¿Por qué lucharía a capa y espada en la vida real?

Por la organización benéfica Mencap y por las personas con discapacidades de aprendizaje. Dado que crecí con mi primo Laurent, sé que tienen las mismas esperanzas y sueños que todos los jóvenes. Sin embargo, a veces el resto del mundo se siente incómodo y asustado al tratarlos y a menudo acaban siendo ignoradas y subestimadas.

7. No se muestra muy activo en Instagram o en otras redes sociales. ¿Cree que estamos demasiado expuestos?

Tiene que haber un cierto equilibrio. Las redes son una gran herramienta, ya que proporcionan a mucha gente la oportunidad de expresarse y estar en contacto con familiares y amigos. Pero también pueden llevar consigo una falta de privacidad.

8. ¿Qué características debería poseer un líder para hacer frente a los problemas reales del siglo XXI?

Debería ser tranquilo, porque el mundo se encuentra en un punto difícil; tener paciencia, para poder lidiar con los conflictos, y mostrar tenacidad, porque todo el mundo necesita determinación hoy en día.

9. ¿Cómo lleva la fama?

Rodeándome de gente que se ríe de mí y con considerables cantidades de vino.

10. ¿Escribe poesía? ¿Cuál es su poema favorito?

Me gustaría escribir más. Ahora no lo hago mucho porque no tengo demasiado tiempo. Mi poema favorito es 'The Arrival of the Bee Box' ('La llegada de la caja de abejas'), de Sylvia Plath.

11. Se planteó ser periodista. ¿Qué pregunta se haría a sí mismo?

¿Cómo consigues hacer los mejores espaguetis boloñesa?

12. En el cine, su próximo proyecto es 'The Death and Life of John F. Donovan', de Xavier Dolan. ¿Cómo ha sido la experiencia?

¡Increíble! Me ha encantado trabajar con él. Es una historia que me importa, y la talla de los actores con los que me han dado la oportunidad de trabajar (Jessica Chastain, Natalie Portman€) es de otro mundo.

13. Tiene su propia productora...

Me gustaría hacer una adaptación de Enrique V y otras muchas cosas, pero, por ahora, las tengo aparcadas.

14. ¿No le gustaría hacer comedias, para variar?

Me gustaría hacer las más locas. Me gusta ver comedias románticas, pero no son para mí. Me han enviado algunos guiones, pero cuando me pregunto si puedo hacer justicia al papel suelo decir que no.

15. No le tiene miedo a las arrugas€

Me gustan en hombres y en mujeres porque son señales del momento en que te hallas en la vida. Tengo una cana y soy protector con ella. De momento creo que se encuentra algo sola, espero que me salgan algunas más para hacerle compañía.

16. ¿Cree que hay alguna presión a la hora de definir lo que debe ser la masculinidad moderna?

Hay demasiado énfasis en lo que la gente debe o no debe ser. No creo que la idea de la masculinidad se reduzca a una sola cosa. Deberías escoger lo que significa para ti. Lo único que el hombre moderno debería ser es femi­nista.

17. ¿Se siente cosificado a veces?

Creo que sí. Supongo que les pasa a muchos actores y actrices. Es algo con lo que aprendes a lidiar y sabes cuando decir no.

18. Trabaja en una serie de referencia. ¿Cuál era la suya?

'Los Soprano'.

19. ¿Dónde se perdería si quisiera desconectar por un tiempo?

En Islandia. Es el lugar perfecto para alejarse de todo.