Los estrenos de la semana: Llega la tercera entrega de 'El corredor del Laberinto'

La cartelera del último fin de semana de enero viene marcada por eel tercer capítulo de la saga '', la nueva cinta de Lucca Guadagnino,y la comedia '', aspirante al Goya

'Call me by your name', bajo la dirección de Guadagnino, es un cuento sensual y trascendental sobre el primer amor basada en la aclamada novela de André Aciman que ha conseguido colarse en la carrera de los Oscar.

La cinta transcurre en el verano de 1983 en el norte de Italia. Elio Perlman un adolescente ítalo-estadounidense precoz pasa los días en la villa familiar transcribiendo y tocando música clásica hasta que, en medio del soleado esplendor de ese marco, llega Oliver un cautivador investigador americano. Ambos descubrirá la embriagadora belleza del despertar sexual a lo largo de un verano que cambiará sus vidas para siempre.

Wes Ball dirige la tercera entrega de 'El corredor del Laberinto', con Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Jacob Lofland, Ki Hong Lee, Rosa Salazar, Nathalie Emmanuel, Walton Goggins, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen y Patricia Clarkson en el reparto. En el nuevo capítulo, Tomás lidera al grupo de Clarianos fugitivos en su misión más peligrosa y definitiva. Para salvar a sus amigos, tendrán que volver a colarse en la legendaria Ciudad, un laberinto vigilado que puede convertirse en la trampa más mortal.

Siguiendo los éxitos de 'Sin identidad', Liam Neeson y el director Jaume Collet-Serra vuelven a trabajar juntos por cuarta vez en el thriller 'El pasajero' que se centra en la frenética misión de un hombre que tratar de evitar un desastre en un tren lleno de viajeros.

Nominada al Oscar a la Mejor Película Europea, 'C'est la vie' es la nueva comedia de los directores de 'Intocable' y 'Samba' en la que su protagonista, Max prepara una boda de lujo en un château francés del siglo XVIII. Ha coordinado todo para que la celebración sea un éxito, pero el resultado pende de un hilo y cada momento de felicidad y emoción puede convertirse en desastre.

La lista de estrenos se completa esta semana con el drama 'Sin amor', en el que una pareja en medio de un divorcio no tiene más remedio que unir sus fuerzas para encontrar a su hijo desaparecido.