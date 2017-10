Cuánto tiempo se conservan los alimentos en la nevera

M.C.

Conocer la, preparados o no, es fundamental a la hora de tener una alimentación segura y no correr el riesgo decon los alimentos. A veces no conocemos con exactitud cuál es el proceso a seguir a la hora de guardar la comida en la nevera o el congelador, y lo cierto que es un proceso con el que hay extremar la precaución, sobre todo si en casa hay niños pequeños.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publica cada año una serie de tablas y consejos para conocer el proceso que hay que seguir con los diferentes alimentos que normalmente consumimos en nuestra vida diaria. Así, hace especial hincapié en los restos de comida que queremos guardar.

Hemos recopilado los mejores consejos para conservar diferentes productos en función de si estos están envasados, abiertos o cocinados en casa:



Cómo conservar comida cocinada

"La comida cocinada,, dentro de recipientes limpios. No dejes que se vaya enfriando fuera. Cuidado sobre todo en verano, los alimentos pueden estropearse con el calor y están más expuestos a contaminación", señalan desde la organización, desde donde también hacen hincapié en que "el único inconveniente de meter alimentos aún calientes en la nevera es que elevan un poco al principio la temperatura interior y aumentan el consumo de electricidad".





Productos envasados

. "Mete todo bien envuelto.





Alimentos abiertos

Los, tápalos con plásticos o ponles pinzas para cerrarlos y una etiqueta con la fecha de apertura. Si has abierto una lata y quedan restos, cámbialos a un recipiente de plástico o cristal", aconsejan. En el caso de que se sepa que se va a tardar tiempo en consumir lo que ya está abierto, lo mejor es congelarlo si se puede.





Otros consejos para conservar alimentos