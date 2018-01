¿Qué comeremos este 2018?

EP / Madrid

La cocina está en permanente movimiento, cada año surgen nuevos estilos en lo que ase refiere, algunos para quedarse y otros, más efímeros, pronto son sustituidos.

Las tendencias a nivel mundial que impactarán en la alimentación durante el año 2018 apuntan a un crecimiento de los alimentos saludables y sostenibles, según las tendencias rastreadas por el Observatorio de Healthia Certification.

Dado que casi la mitad de los europeos sigue algún tipo de dieta, los consumidores demandan cada vez más ingredientes, productos y combinaciones de alimentos que les brinden beneficios físicos o emocionales.

1.- El autocuidado. Se buscan ingredientes, productos y combinaciones de alimentos y bebidas que brinden beneficios nutricionales. La aversión a ingredientes específicos está aumentando a medida que más ciudades, aplican impuestos, requisitos de etiquetado y otras estrategias para crear conciencia sobre los posibles efectos nocivos del azúcar, la sal, las grasas saturadas y otros ingredientes que pueden evitarse, según señala este informe.

2.- Pensar global, comer local. Uno de los personajes más representativos de este movimiento es el chef danés René Redzepi, designado en tres ocasiones como el mejor del mundo. Para muchos analistas, se trata de una corriente que continúa ganando adeptos.

3.- Prosigue el 'boom' de las proteínas vegetales y los postres veganos. Se trata de granos enteros, brotes, semillas e incluso algas, que tomarán especial protagonismo. Así lo entiende el informe 'Pinterest' sobre lo que comeremos y beberemos en 2018. Según anota esta red social, las búsquedas de 'proteínas vegetales' aumentaron un 417 por ciento durante 2017.



4.- Beber agua en la comida y la cena gana posiciones. En cambio, las bebidas alcohólicas permanecen estancadas, especialmente las de más alta graduación.

5.- Mesa para uno. Los 'gourmets' solitarios comienzan a ser legión. Si hace unos años abrió sus puertas en Amsterdam (Holanda) el primer restaurante para personas que prefieren comer sin compañía y sumergirse en una desconexión personal, ahora comienza a convertirse en práctica generalizada en otros países. Según detalla el director general de la empresa Wairtrose Limited, Rob Collins, a medida que los consumidores están tomando el control, las convenciones sociales decaen, hasta el punto de que ha dejado de ser tabú cenar sin compañía.

6.- Comida sana en lugar de dietas. Aunque la mitad de los europeos y norteamericanos siguen algún tipo de dieta, lo que comienza a llevarse es tomar decisiones saludables, indica el jefe de cocina de la Escuela Waitrose Cookery de Salisbury (Gran Bretaña), Ross Anderson. Así, mientras las dietas que excluyen alimentos están perdiendo popularidad, la demanda de comida sana se sigue incrementando.



7.- Más vegetales que nunca. Según indica en su listado de pronósticos para el año 2018 'Baum + Whiteman', los alimentos vegetales continuarán escalando posiciones. Su informe afirma que el 83 por ciento de los estadounidenses reconoce estar incorporando más alimentos vegetales en su alimentación por motivos de salud.

8.- Comer con los ojos. Según Mintel, el consumidor busca cada vez más que la comida sea una experiencia sensorial. De ahí que demande productos que involucren los cinco sentidos y apelen a lo visual, al aroma o la textura. El objetivo, en ocasiones, no es otro que poder compartir su experiencia de consumo en Instagram, Pinterest y otras redes sociales. Como respuesta, algunos restaurantes están optando por incluir en sus platos más ingredientes que aporten colores.

9.- Trasparencia 2.0. Según el informe de Whole Foods, los consumidores quieren saber la historia real que se esconde detrás de su comida, y el camino que recorre un producto desde su origen hasta la tienda. Los consumidores buscan cada vez más si un producto es ecológico, si posee la certificación de comercio justo, así como si el producto en cuestión tuvo en cuenta el bienestar animal. Cuanto más claro y honesto es el alimento, mejor percibido es entre los consumidores.

10.- Cartas de fusión. La creciente facilidad para conseguir ingredientes de cualquier rincón del planeta está llevando a que la gastronomía sea cada vez más mestiza. Algunos observatorios de tendencias pronostican que aumentarán las influencias culinarias procedentes de Oriente Medio.

11.- Nada se tira. El 'trashcooking' o cocina de aprovechamiento, especialmente en verduras, está poniendo a prueba los conocimientos y las técnicas de los mejores chefs para sacar platos exquisitos en los que todo se aprovecha y nada se tira. Esta forma de proceder cada vez cuenta con mayor respaldo no solo de los consumidores, sino también de los pesos pesados de la alta cocina que apuestan por el 'from nose to tail' (por aprovechar los alimentos de cabo a rabo).

12.- Emerge 'la cuarta comida'. No se trata de glotonería, sino de adaptar nuestros horarios de comidas a nuestras ocupadas vidas, según indica el informe anual de Waitrose Food & Drink. Ya sea un tentempié entre el desayuno y la comida o una merienda entre la comida y la cena, el informe prevé que en 2018 muchos de nosotros añadiremos una comida más a nuestra rutina diaria.