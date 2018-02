Truco definitivo para ablandar galletas duras

V.S.M. Si eres un aficionado a la repostería y las galletas son tu perdición seguro que, más de una vez, se te han quedado duras y no has podido comerlas. Para evitar que tus galletas se pongan duras existe un truco de lo más efectivo.

Por un lado, hay algunos que aseguran que el secreto está en la masa a la hora de elaborarlas. No obstante, si has conseguido elaborar tu masa sin problema no quedas exento que tus galletas se pongan duras al no conservarlas de la manera adecuada. Por eso, es fundamental seguir los siguientes pasos a la hora de guardar tus galletas para que éstas no se pongan duras.

Truco

Hazte con un recipiente hermético en el que puedas guardar tus galletas y taparlas. En el interior del mismo coloca una rebanada de pan fresco y pon las galletas sobre el mismo. Cierra bien el recipiente y cuando vuelvas a abrirlo podrás comprobar cómo tus galletas siguen blandas como si estuviesen recién hechas.