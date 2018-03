Día de la tortilla: Trucos para darle la vuelta

U.M. Hoy es 9 de marzo, día de la tortilla, pero no todos saben realizar una tortilla de patatas perfecta. Para ello, aunque muchos lo logren con su estilo personal, existen una serie de pautas que se pueden seguir con el objetivo de realizar el giro de la tortilla ideal.

En primer lugar, hay que elegir bien la sartén en la que cocinar la tortilla. En caso de no disponer de una sartén antiadherente crecen las posibilidades de que al darle la vuelta acabe todo mal. Conectado a esto, es importante no adelantarse al momento idóneo para el primer giro. Es necesario dejar que se haga bien la base y para ello hay que esperar el tiempo suficiente, realizando movimientos cortos y fuertes para que no se pegue. Darle la vuelta será mucho más sencillo de esa forma.

Otras formas de darle la vuelta

También existe el truco de la doble sartén, con el que las complicaciones para darle la vuelta a la tortilla desaparecen. Igualmente, se puede utilizar la tapa de la sartén para ello, o cualquier tapa plana, un poco cóncava y sin agujeros sirve para el mismo propósito. Además, las precauciones para evitar quemaduras con el aceite caliente son imprescindibles. Un movimiento rápido y sin miedo ayudará a que eso no suceda, ni se destroce la tortilla.

Por último, es posible utilizar un plato, cuanto más grande mejor, para realizar la operación. El truco para que nada salga mal en estos casos es poner un poco de aceite o mojarlo un poco con agua. Así, volver a situarla en el plato será mucho más fácil.