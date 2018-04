Pastel de pescado al microondas: Una receta sana y rápida

G.C. El pastel de pescado al microondas es una receta sana y rápida de hacer. Además, cocinar pescado o verduras de esta manera, nos asegurará una menor pérdida de nutrientes. Solo hay que tener precaución con los tiempos de cocción, para que no se reseque. A continuación, te damos todos los trucos para que te quede un pastel suave y sabroso.

Ingredientes

- 500 g de pescado blanco, como merluza o bacalao (limpio y sin espinas)

- 25 g de mantequilla

- 100 g de nata líquida

- 2 huevos

- 1 cucharada de ralladura de limón

- 1 cucharada de ralladura de naranja

- 3 cucharadas de pan rallado

- 3 cucharadas de tomate frito

- Mayonesa o salsa rosa

- Sal y pimienta

Elaboración

Lo primero, es desmenuzar el pescado y mezclarlo en la batidora, junto al pan rallado, los huevos, el tomate frito y la ralladura de limón y la ralladura de naranja. Lo batimos bien y añadimos la nata y el tomate. Probamos la mezcla y salpimentamos al gusto.

A continuación, vertemos la mezcla en un molde apto para microondas, que anteriormente habremos engrasado con aceite y lo cubrimos con film de plástico. Con un tenedor, agujereamos el film y lo introducimos al microondas durante seis minutos a máxima potencia. Es muy importante no pasarse del tiempo establecido, si no, no obtendrás el resultado deseado.

Lo sacamos del microondas y retiramos el film de plástico y horneamos seis minutos. Tras los seis minutos dejamos tres o cuatro más de reposo. A continuación, es conveniente comprobar que el pastel esté bien cuajado. Si no sale limpio, habrá que volver a meter al microondas durante 3 minutos a máxima potencia.

Por último, sacamos del molde y lo dejamos enfriar. Lo servimos con mayonesa o salsa rosa. Se puede comer caliente o guardarlo en la nevera y tomarlo frío.