Oporto, conoce la ciudad de la mano de Sara Carbonero

es un destino perfecto para disfrutar de un fin de semana distinto fuera de España. La ciudad portuguesa ofrece un sinfín de planes en los que el río Duero es uno de los grandes protagonistas.

Su cercanía a nuestro país hace que sea un destino ideal para pasar unos días de vacaciones. Pequeña y coqueta, esta ciudad es la residencia de una de las it girls españolas por excelencia, hablamos de Sara Carbonero. Desde que la presentadora hiciese las maletas junto a Iker Casillas, Oporto ha conquistado su corazón poco a poco. Ella se ha convertido en la mejor embajadora de la ciudad durante estos dos años que lleva viviendo allí.

Sus publicaciones en las redes sociales nos han dejado las pistas de los rincones y lugares favoritos de Sara Carbonero. Descubrimos la guía de viaje de la periodista para todos aquellos que se decidan a descubrir la magia de Oporto.

1. Un paseo en barco por los seis puentes

Cuando Sara tuvo que hacer de anfitriona en la despedida de soltera de una amiga suya decidió que un plan tenía que ser el recorrido en barco por el Duero.

"Si vienes a Oporto y te apetece navegar el Duero o el Atlántico te van a ofrecer varias opciones. Puedes escoger dar el paseo en un yate, un barco de vela, una lancha motora... Hay una gran variedad. Nosotras nos decantamos por el más auténtico de todos: el barco rabelo. Los rabelos se utilizaban para transportar las barricas de vino desde los viñedos del Valle del Duero hasta las bodegas de Vila nova de Gaia, localidad que está separada de Porto por el Puente Luis I, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad", así lo explicaba ella en su post Mi finde como anfitriona.

2. Conocer el centro paseando

Oporto no es una ciudad muy grande por lo que andar es la mejor forma de conocer la belleza de sus calles. "Lo mejor para conocer la zona de Baixa como la llaman aquí, es pasear. Algunos de los lugares que más me gustan de esta zona son la Estación de Sao Bento, la Torre de los Clérigos (tengo aún pendiente subir), la Avenida de los Aliados o la calle de Miguel Bombarda", afirma en su blog y añade que después del paseo probaron el típico sandwich de Oporto conocido como Franceshinha en el restaurante Clérigos.

También en el casco histórico se encuentra la famosa librería Lello, una de las más bonitas del mundo que sirvió de inspiración para J. K. Rowling en Harry Potter.

3. Disfrutar de la cultura vinícola

Si Oporto tiene algo de visita obligada son sus bodegas. Casi tantas como calles en la ciudad, escoger una para visitar puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.

Sara Carbonero aconseja en Cuando nadie me ve la visita a la bodega Graham's (Graham's Port Lodge) que está en Vila Nova de Gaia.

4. Vistas panorámicas

En la misma Vila Nova nos encontramos con uno de los lugares favoritos de la presentadora: el hotel The Yeatman. Varias veces mencionado en su blog y fotografiado en su perfil de Instagram, este es sin duda el mejor emplazamiento para tener una vista panorámica de la ciudad.

"Recomiendo visitarlo y tomar algo en la terraza que es lo que hice con mis amigas. No conozco ningún lugar con mejores vistas. Además para aquellos que van a estar pocos días en Oporto, les puede ayudar a tener una visión general de la ciudad", señala en su blog.

5. Lugares románticos

Y para Sara, Oporto es una ciudad que no se escapa al romanticismo de otras. Los Jardines del Palacio de Cristal (abiertos de 8:00 a 19:00) son uno de los imprescindibles que ninguna pareja debe pasar por alto en su escapada a la ciudad. También la Fundación y Museo Serralves es uno de los rincones que han enamorado a la pareja de Iker Casillas: "Sin duda otro de los lugares que no has de dejar de visitar si has decidido dejarte 'caer' por Oporto es la Fundación y Museo Serralves, no en vano es considerado el centro cultural más importante de Porto. Además de disfrutar de las numerosas obras de arte contemporáneo (pintura, escultura, audiovisuales), podrás hacerlo de sus jardines, su biblioteca (otra de las más bonitas que he visto) y mimar tu paladar en su restaurante".

Una guía con los rincones favoritos de Sara que pueden completar a la perfección tu viaje a Oporto.