Manel Navarro pide disculpas por su "inapropiado" gesto

El representante de España en el próximo festival de Eurovisión,, ha pedido disculpas este lunes 13 de febrero por el gesto "inapropiado" del pasado sábado durante el programa 'Objetivo Eurovisión', en el que resultó elegido para participar en el certamen europeo el próximo mes de mayo en Kiev (Ucrania).

"Quería pedir disculpas por un gesto inapropiado que tuve en directo fruto de la tensión vivida en el momento de las votaciones", ha explicado el cantante durante una rueda de prensa con motivo de su presentación oficial a los medios en Torrespaña, donde además ha denunciado que recibió "insultos" provenientes de una parte del público.

En este sentido, Navarro ha detallado que su gesto "no iba para España ni para el 'eurofan'", sino que "iba para parte del público" que le hizo sentir "super mal en ese momento". "No se lo deseo a nadie lo que yo viví allí arriba", ha remachado, al tiempo que se ha mostrado "ilusionado" y "contento" por tener la oportunidad de representar a España en Eurovisión.

Para el cantante y guitarrista de 20 años, aficionado al fútbol y a la música, ir a Eurovisión es una "gran responsabilidad", pero también es una "grandísima oportunidad". Así, Navarro ha indicado que ya se visualiza en Kiev y que ha comenzado a pensar en cómo llevar la actuación del sábado "a la gran escala" del escenario de Eurovisión, ya que va a ir "en la onda".

De este modo, Navarro ha asegurado que de ahora en adelante intentará acudir a todos los eventos de 'eurofans' porque "se lo merecen", así como ha confesado que le encantaría hacer promoción de su candidatura por Europa. "Siempre ha sido mi sueño poder llegar al máximo de gente posible y la verdad que sería un orgullo", ha declarado.

Asimismo, el joven, originario de Sabadell (Barcelona), ha recordado que 'Do it for your lover' no es una canción que se hiciera para el certamen. "La canción se va a quedar tal cual a no ser que se cambie alguna pequeña cosa", ha señalado, al tiempo que se ha referido a las manifestaciones de la Real Academia Española (RAE) que ha reiterado que la canción que representa a España en Eurovisión debería "interpretarse íntegramente en español".

"La canción es íntegra en castellano menos una frase en inglés que se va repitiendo, así que la canción es íntegra en castellano", ha subrayado. La canción de Navarro es originalmente en inglés, pero fue retocada al considerar que tenía que "contener algo en castellano mínimo", si iba a representar a España. De esta forma, el cantante y guitarrista, que empezó a tocar el instrumento a los 14 años, ha asegurado que las propuestas de otros países para Eurovisión son "muy buenas".

Respecto a su actuación en el programa del sábado, el catalán ha confesado que terminó su interpretación "muy contento, muy feliz". "Salí a hacer lo que me gusta, que es cantar. Salí muy satisfecho de la actuación", ha detallado, para después rechazar que haya habido fraude en su elección como representante de España.

"Yo supe del jurado el mismo día que todos", ha afirmado. Además, ha explicado que su relación profesional con el miembro del jurado Xavi Martínez es la que "puede tener cualquier artista con un locutor de radio". "No, no se me pasó por la cabeza renunciar", ha defendido Navarro, que ha asegurado que intenta "pasar de todos" los temas polémicos.

Por otro lado, tras la polémica en torno a la gala del sábado, el director de Relaciones con los Medios de RTVE, Carlos Garrido, ha explicado que fue "perfectamente establecida, convocada y realizada" y ha apuntado que Televisión Española "ahora, como en otras ocasiones, siempre hace todo conforme a la legalidad vigente".

"Hemos sido absolutamente escrupulosos en cumplir la legalidad tal y como se había planteado. Lo que se ha hecho para la elección de Manel ha sido seguir las normas al pie de la letra", ha insistido. Sobre la presunta agresión sufrida por parte del locutor de LOS40 Xavi Martínez durante el evento, TVE ha lamentado "cualquier acto que se produzca de ese tipo".

El joven catalán, que no se considera 'eurofan', es estudiante de 3º de Turismo, habla tres idiomas (castellano, catalán e ingles) y chapurrea un cuarto (alemán). "Siempre gana la mejor canción, de eso se trata", ha indicado, para concluir que "posibilidades" de ganar Eurovisión "siempre hay".