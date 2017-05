Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, a favor de las prácticas sin cobrar

REDACCIÓN

, chef del restaurante ABaC y miembro del jurado del programa 'Masterchef', es partidario de que no se pague a los becarios que realizan prácticas en los grandes restaurantes. Así lo revela el cocinero en una entrevista en 'El Confidencial', en la que advierte de que un restaurante Michelin no sería viable si todos sus empleados están en nómina.

Cruz, cuyo local tiene una estrella Michelin, justifica esta situación comparándola con los másteres en otros sectores. "Estás aprendiendo de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio. Imagínate cuánto dinero te costaría eso en un máster en otro sector", afirma.

Para el jurado de 'Masterchef', "si toda la gente en cocina estuviera en plantilla, no sería viable". Argumenta que encarecer el servicio para incrementar los trabajadores en nómina sería algo que el cliente no estaría dispuesto a pagar.

Cruz asegura que los 'stagiers' le producen "envidia". Comenta que estos cocineros en prácticas han pasado por algunas de las mejores cocinas en su formación.

En la misma línea se muestra su compañero en el programa de TVE, Pepe Rodríguez, quien también dirige un restaurante con estrella Michelin, El Bohío. "Me encantaría tenerlos a todos dados de alta en la Seguridad Social, pero yo no puedo tener 20 nóminas en cocina, es una burrada", declara. Rodríguez afirma que ha solicitado a la Junta de Castilla-La Mancha una mejora de condiciones para los becarios, pero afirma que "no me hacen caso".

El chef niega que los becarios sean clave para mantener un negocio, aunque matiza que, sin 'stagiers', "muchos restaurantes Michelin lo pasarían muy mal". Considera que si un restaurante se administra correctamente no debería tener problemas, pero "no son las minas del rey Salomón".

Críticas en Twitter

Las declaraciones de Cruz y Rodríguez han incendiado twitter. Los comentarios críticos con los cocineros y los 'memes' han inundado la red social.

.@JordiCruzMas Ahora todo se ve con perspectiva. Dos noticias siempre se entienden mejor juntas: pic.twitter.com/Hmwp75qy0I — Los Chikos del Maíz (@chikosdelmaiz) 1 de mayo de 2017

Stagiers de Jordi Cruz en pleno proceso de aprendizaje: "el señorito Cruz nos enseña muy bien y es taaaaan guapo" pic.twitter.com/l9271vQ42M — Arezno (@Arezno) 1 de mayo de 2017

-Me han contratado en el restaurante de Jordi Cruz.

-GUAU. ¿Y de dinero qué tal?

-Fenomenal, no le tengo que pagar nada.

-¡QUÉ CHOLLO! — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 1 de mayo de 2017

Mientras tanto en las cocinas de Jordi Cruz€ pic.twitter.com/EyxDc9QVan — unmundolibre (@unmundolibre) 1 de mayo de 2017