"Será porque tengo la regla", la justificación machista de un concursante de 'MasterChef'

Redacción

Por primera vez en cinco temporadas,tomó prestadas las cocinas de un chef con tres estrellas Michelin.para que los concursantes se contagiasen de su trabajo y respeto por la cocina. Divididos en tres equipos, los aspirantes cocinaron un menú diseñado por el joven vasco.

Pero no todos mostraron el mismo esfuerzo. José Luis ha levantado una gran polémica por el comentario que los jueces le hicieron al valorar una de sus creaciones. "Será porque me ha bajado la regla, no lo sé", se justificó.

Sus palabras desataron la ira de muchas de sus compañeras y de la propia Samantha Vallejo-Nágera.

El madrileño de 45 años ha pedido perdón por Twitter. "Yo también pienso que me columpié...", ha escrito en la red social.

No quiero dejar pasar la noche sin disculparme por el comentario.Machista?? No lo soy..aveces la boca va antes que la cabeza ????#Masterchef — Jose Luis MChef5 (@JoseLuisMChef5) 7 de mayo de 2017