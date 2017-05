Eurovisión 2017: ¿Cómo seguir las semifinales?

Redacción

Este sábadopodremos disfrutar de la final del, que se celebrará en la ciudad ucraniana de Kiev. Pero, para los que no pueden esperar, los díastendrán lugar lasdonde 43 candidatos se enfrentarán durante el previo al certamen de música que emitirá

Los eurofans podrán disfrutar este martes 9 de mayo de la primera semifinal de Eurovisión 2017 donde, a partir de las 21:00 horas, 18 países competirán entre sí con la esperanza de que el jurado internacional, incluida España con David Civera, Paula Rojo, Natalia, Rubén Villanueva y Antonio Hueso, y el público desde sus casas (que podrán votar través de la app oficial en español del Festival, del sms o la llamada telefónica) den la aprovación a su actuación y así convertirse en uno de los 10 candidatos a la final de Eurovisión 2017.

El jueves 11 de mayo, a dos días de la celebración del Festival de Eurovisión 2017, tendrá lugar la segunda semifinal, donde otros 18 países se verán las caras para hacerse un hueco en la famosa gala. A partir de las 21:00 horas y nuevamente en La 2, los seguidores podrán acompañar a los artistas en su lucha por alcanzar un deseado puesto en Kiev.

José María Íñigo y Julia Varela, que repiten por tercer año consecutivo, serán los comentaristas de estas dos semifinales que también serán retrasmitidas por la página web de RTVE, donde seguramente estarán apoyando a Manel Navarro, representante de España para el Festival de música de Eurovisión 2017, y que interpretará su tema íntegramente en inglés 'Do it for your lover'.