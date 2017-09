Évole pone contra las cuerdas a Puigdemont y arrasa

L.T.

'Salvados' ha regresado de las vacaciones batiendo records cona una semana del 1-O, día en el que tiene previsto celebrar el referéndum de Cataluña. "No tenemos ni el derecho de contemplar que no se celebre un referéndum. "No hay que subestimar la capacidad del Gobierno catalán ni del pueblo de Cataluña", adevertía. Pero, ¿qué pasará tras el 1-O?, preguntaba Évole. "Se va a aplicar el resultado", respondió tajante.

El espacio de La Sexta lideró la noche del domingo con casi un 20% de share y más de 3,4 millones de espectadores que pudieron ver como el periodista catalán ponía contra a la cuerdas al Presidente al recordarle que a pesar de estar a favor del referéndum de Kurdistán en 2014 votó en contra de apoyar la autodeterminación de Kurdistán y del Sáhara.

"Si está tan convencido de que el pueblo le apoya, convoque elecciones anticipadas y saque la mayoría cualificada", le debatió Évole a Puigdemont, en otro momento de la dura entrevista en la que el presentador de 'Salvados envió varios dados envenenados a Presidente. "Cuentan los votos cómo les conviene. Comparar a Catalunya Sí que es Pot con Aznar fue gorda", le dijo.

El regreso de 'Salvados' se ha convertido en la emisión no deportiva más vista de la nueva temporada, por encima de los estrenos de series y programas como 'Masterchef Celebrity 2', 'GH Revolution' y 'Velvet Colection'.