'Cámbiame' reúne a una madre con su hija robada

EP / Madrid

El pasado cinco de septiembre, explicando que su vida y estilo estaban marcados por el desconocimiento de sus orígenes.Niños que eran separados de sus familias biológicas al nacer para ser entregados a familias más adineradas que no podían tener hijos, durante la época del franquismo. Un episodio trágico de la historia de nuestro país, que ha saltado a primetime de la mano de Mediaset.

Tras la aparición de Mai en el programa, Toñi la reconocía como su hija biológica.

Lleva más de media vida obsesionada con encontrar a la hija que le arrebataron sin su consentimiento y ambas comparten un deseo común: el de completar sus familias y estar juntas.

Toñi se puso en contacto con el programa asegurando que era la madre de la participante. Acompañadas por Pelayo Díaz y por separado las dos se han sometido a unas pruebas de ADN, que concluyen al 99,9 % el parentesco filial.

Tras conocer dicho resultado, han acudido al programa de ‘La Fábrica de la Tele’ donde Toñi ha conseguido emocionar a la audiencia desvelando el calvario que ha vivido por culpa del "robo", lo que le provocó una depresión que arrastró durante años.

Mientras escuchaba emocionada la versión de su madre, Mai no podía evitar las lágrimas y el desconsuelo, protagonizando el ‘Cámbiame’ más emotivo y dramático de la historia.

Muy afectada, la protagonista del día se ha fundido en un abrazo primero con su hermano Miguel Ángel, quien llevaba buscándola desde que cumplió los 18 años. "Ya estamos aquí, nunca es tarde" le consuela este fundiéndose en un emotivo abrazo. Después le ha tocado el turno a su tía Pepi, quien ha confesado que es la única de todos los nietos en tener el mismo color de ojos que su abuela. Un dato que ha emocionado tremendamente a la joven.

Finalmente, madre e hija se han encontrado en plató y llorando desconsoladamente se han juntado en un impresionante abrazo. "Ya me has encontrado" le susurraba mientras los estilistas del programa no podían controlar las lágrimas.

Mai, que acudía al programa con el objetivo de encontrar a su familia biológica ha apuntado "Quiero aclarar que mis padres nunca supieron que yo era robada, sino un bebe abandonado, la culpa es de la clínica". Asegurando que va a apoyar a su madre para llegar al final de esta historia y luchar porque paguen los verdaderos culpables. Además, ofreciendo la última sorpresa a su madre le ha confesado: "Te están esperando tus nietos aquí". El encuentro se ha llevado en la intimidad de fuera de cámara.

Natalia Ferviú ha querido enviar un mensaje y pedir que se haga justicia y se pague por el sufrimiento de tantas familias.