Los 5 'trending topic' de la semana

Esta semana la televisión ha dejado diferentes momentos que no han pasado ajenos para los usuarios de las redes sociales. La actualidad informativa ha dado paso a enfrentamientos e, incluso, a divertidas parodias. Los concursos de televisión han dejado frases memorables y algunos de los presentadores de moda se han visto envueltos en diferentes polémicas.

El 'hachazo' de First Dates

Raquel y Alejandro, dos jóvenes de Ciudad Real se sentaron frente a frente para compartir una velada, que no tuvo nada de romántica. El 'feeling' entre los dos brilló por su ausencia. Con un Alejandro completamente paralizado por su timidez, Raquel no consiguió avanzar más en su cita. De esta manera, el veredicto final de la chica fue claro y rotundo: "No me ha 'gustao' fisicamente".

Críticas a 'GH Revolution'

Los fans de 'Gran Hermano' lo tienen claro, no les gusta el nuevo formato del 'reality'. Por eso, piden el regreso de Mercedes Milá y el canal 24 horas con información continua sobre la vida dentro de la casa. A los espectadores no les gusta Jorge Javier Vázquez como presentador de este espacio y ya llevan varias semanas movilizándose en Twitter.

Las críticas y las protestas se suceden entre hashtags que revolucionan las redes sociales.

La pillada en directo a Inés Ballester

Un micro abierto ha jugado una mala pasada a Inés Ballester. La presentadora de ´Amigas y conocidas´ en La 1 de TVE fue pillada mientras criticaba a alguien. En concreto, Ballester se refería al marido de alguien y lo tildaba como "un tipo estúpido".

? Si es un tipo estúpidHOOOLAAA BUENOS DÍAAAS!!! pic.twitter.com/HeXJusIHFn — Brand Graffismo (@BrandGraffismo) 24 de septiembre de 2017

Los Morancos parodian la situación de Cataluña

Lo han vuelto a hacer. Los Morancos han vuelto a triunfar con su número cómico y esta vez han elegido la situación de Cataluña para hacer lo que mejor saben: hacer reír.

En esta ocasión, han seleccionado uno de los temas más escuchados durante el pasado verano, el 'Felices los 4' de Malumba, para expresar las diferencias que hay entre el gobierno de Cataluña y Madrid.

Évole pone contra las cuerdas a Puigdemont

El espacio de La Sexta lideró la noche del domingo con casi un 20% de share y más de 3,4 millones de espectadores que pudieron ver como el periodista catalán ponía contra las cuerdas al President al recordarle que a pesar de estar a favor del referéndum de Kurdistán en 2014 votó en contra de apoyar la autodeterminación de Kurdistán y del Sáhara.