Pilar Rubio luce su tripa de embarazada en 'El Hormiguero'

Amaia Díez

La cantante estadounidense Anastasia volvió ayer apara presentar su último disco, '. La artista internacional es, sin duda, un ejemplo de positivismo y superación. La intérprete de 'Let outside alone' ha superado dos cáncer de máma: "Creo que evolucionar es algo que todos intentamos hacer de forma sistemática, quieres llegar a lo más alto mejor y con más fuerza", explicaba, "cuando nos centramos en lo positivo superas lo que sea".

El programa transcurrió entre risas y momentos únicos. Uno de los mejores momentos del programa lo protagonizó Pilar Rubio. La colaboradora de 'El Hormiguero' es una habitual de cada semana. Tras superar con éxito el reto al que se enfrentaba esta semana, Pablo Motos no pudo evitar preguntar a la presentadora por su embarazo. "Sí, estoy embarazada", confirmó Pilar Rubio con una gran sonrisa.

Además, la colaboradora tenía otra sorpresa para la audiencia del programa: "solo sabemos hacer espartanos. Es un niño", confirmó Pilar Rubio. La pareja de Sergio Ramos se atrevió incluso a enseñar su tripita de embarazada.

La colaboradora está encantada con su nuevo embarazo. Lo que sí quiso resaltar era que no quería perder la intensidad en sus retos semanales: "necesitamos acción, quiero caña".