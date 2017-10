Fernando Tejero carga contra 'MasterChef': "La mitad es mentira"

EP / Madrid

El intérprete Fernando Tejero ha reconocido en una entrevista paraque no se arrepiente de su paso por el reality, pero considera que fue una experiencia más en su vida y ya ni se acuerda. Su paso por '' se recuerda por la pareja cómica que formaba con, pero reconoce que no todo era como parecía: "

Fernando es un actor que siempre tiene mucho trabajo y no echa la culpa al programa de su experiencia, considera que llegaba de una larga temporada de trabajo, "uno siempre tiene que hacer caso a la primera intuición que tiene y, en ese momento, era irme de vacaciones con mi pareja". Aun así el actor tras rechazar la opción de participar una primera vez, finalmente lo aceptó, al recibir la llamada de Loles León y Cayetana Guillén Cuervo.

"Me evadía con la cocina, pero el programa cambió esa concepción que tenía. Una vez estaba en 'MasterChef' ya no había remedio, pero no estaba a gusto". Tejero actualmente está celebrando el estreno de la nueva temporada de 'La que se avecina' y ha dicho que ya ni ve la nueva edición de 'MasterChef', que está siendo igual o casi más divertida que la anterior.