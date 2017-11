Ana Rosa Quintana a Rufián: "Tiene suerte de no haber vivido el franquismo"

C.D

han protagonizado en la mañana de este lunes un nuevo y tenso rifirrafe. El polémico diputado de ERC volvía a ser entrevistado en 'El programa de AR' y ha sido objeto de los dardos de la presentadora. En esta ocasión le ha recordado la suerte que tiene de no haber vivido el franquismo.

Rufián analizaba la situación política tras la huida de Carles Puigdemont a Bruselas cuando le espetó a Ana Rosa que el ex presidente catalán se encuentra "en el exilio". La periodista no se cortó y quiso matizar que "el señor Puigdemont no está en el exilio, está fugado".

El diputado republicano también apuntó que los miembros de la Mesa del Parlament catalán han declarado "bajo un régimen de opresión bajo amenazas". Ana Rosa volvió a contestarle con contundencia: "Es tal democracia que unas personas que están en prisión se pueden presentar a unas elecciones, pueden exponer libremente sus idea".

"Creo que usted conoce pocos regímenes opresivos porque los que los hemos conocido sabemos lo que es, es muy joven y tiene la suerte de no haber vivido en la época de Franco", zanjó la presentadora de Telecinco.