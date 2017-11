Los 5 'trending topic' de la semana

Amaia Díez

Lasigue marcando launa semana más. Los reporteros se encuentran cada día a la caza de imágenes inéditas de

TVE emitió un reportaje sobre la actualidad catalana en 'Informe Semanal'. Mientras aparecían en pantalla las imágenes de una de las últimas declaraciones del expresident en Bruselas, el programa incorporó de fondo la banda sonora de 'El Exorcista'.

La CNMV ha decidido denunciar a la televisión pública por este hecho. Una nueva polémica que se suma a la larga lista de probelmas que se le vienen encima a TVE por el tratamiento sobre la crisis catalana, tal y como recoge el Informe del Consejo de Informativos de RTVE que ofrece más de veinte ejemplos en los que TVE habría manipulado información sobre Cataluña.

'El Intermedio' versiona 'Amigos para siempre' sobre Cataluña y España

A principios de semana, el Gran Wyoming nos sorprendió con una divertida versión de la canción de Los Manolos 'Amigos para siempre'. El presentador se refirió al videoclip que protagoniza junto con sus compañeros de 'El Intermedio' como "una iniciativa mundial para frenar la brecha social que se ha producido en Cataluña".

"No, que España no es sólo del PP, ni Cataluña se reduce al tres per cent", "necesito dialogar, estoy cansado de vivir en un culebrón, cantaron y bailaron Gonzo, Sandra Sabatés, Thais Villas y Dani Mateo en este vídeo que no puedes perderte.

Monedero se enzarza con Mamen Mendizábal: "Sea seria, Mamen"

Siguiendo con política, Juan Carlos Monedero y Mamen Mendizábal protagonizaron este lunes una tensa entrevista en el programa de La Sexta 'Más vale tarde'. Al cofundador de Podemos no le gustó que le compararan con la "corrupción del PP" y terminó plantando a la periodista.

Sandra Sabatés sale en defensa de la víctima de 'La manada'

Otra de las grandes polémicas de esta semana ha sido el juicio mediático al que se está sometiendo a la joven violada en los San Fermines del pasado año por un grupo de cinco jóvenes.

Sandra Sabatés se ha puesto en píe y ha protagonizado una dura y profunda reflexión sobre las víctimas de agresiones sexuales en 'El Intermedio'.

Alfred y Amaia hacen historia en televisión

Los jóvenes emocionaron al público y al jurado de 'OT 2017' con 'City of stars' del musical 'La La Land'. Una actuación que ya ha pasado a la historia del talent musical como una de las mejores de todas las ediciones.