¿Quieres conocer los temas de la gala 11 de 'Operación Triunfo'?

V.S.M.

Este martes tuvo lugar el reparto de los temas de la undémica gala de ''. Noemí Galera, arropada por el resto de profesores del programa, fue la maestra de ceremonias para dar a conocer los títulos a los concursantes. Los jóvenes esperaban ansiosos conocer a qué canciones se enfrentarán en la próxima gala.

Los siete jóvenes que aún quedan en la Academia estaban expectantes ante el reparto de la gala 11. En especial, Ana Guerra y Roi como nominados de la semana. Estos últimos deberán darlo todo sobre el escenario para evitar la expulsión y seguir su aventura en 'Operación Triunfo'.

Ellos fueron los primeros en recoger los temas que defenderán en la decisiva gala. Mientras Ana Guerra interpretará 'Por debajo de la mesa' del mexicano Luis Miguel, Roi cantará el tema 'Heaven' de Bryan Adams.

El resto de participantes en el concurso musical de TVE defenderán los siguientes temas.

Amaia se pondrá en la piel de Rihanna para entonar 'Love on the brain'.

Aitana, por su parte, dará voz a Alejandro Fernández con su tema 'Procuro olvidarte'.

Agoney cantará un clásico como 'Eloise', que popularizó el mítico Tino Casals.

Alfred animará al público al ritmo de 'Sing on the times', de Harry Stiles.

Por último, Miriam cantará la canción 'What about us', de Pink.

Actuaciones grupales

Agoney, Amaia y Aitana protagonizarán la próxima semana el trío sobre el escenario. Los favoritos del usuario versionarán el tema 'Lucha de gigantes', de Love of lesbian y Zahara.

El dúo, en esta ocasión, recae sobre Alfred y Miriam que cantarán 'Cuando duermes', de Cómplices.

Por último, el tema grupal de la gala 11 de 'Operación Triunfo' tendrá ritmo brasileño. Los concursantes lo darán todo sobre el escenario para entonar el movido tema de 'País Tropical'. El espectáculo y la diversión están asegurados.