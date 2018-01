'OT': Amaia y Alfred brillan en el pase de micros de Eurovisión

EP / Madrid

Este jueves por la tarde fue el. Aunque en un primer momento lo que más ha sorprendido a todos ha sido laal que aun le quedan unos arreglos, su tema junto a Amaia fue uno de los más alabados, al igual que Aitana con 'Arde', que también se posicionó como favorita.

La primera actuación del pase de micros fue la de Amaia, que se confundió en una de las palabras y volvió a empezar desde el principio. Aunque Rozalén, la compositora de su canción, no estaba, Manu Guix le dijo que no podía empezar tan abajo y después subir tan rápido. Y también le pidieron algunos profesores que fuera más explosiva en el tema.

A continuación actuó Aitana, que a Javier Ambrossi le puso los pelos de punta, y aunque Manu Guix le dijo lo mismo que a Amaia, en cuanto a empezar muy pequeña y de repente crecer, Alba de Sweet California que es la compositora del tema, aseguró que "lo ha hecho perfecto".

Miriam fue la tercera en actuar, y dejó a todos con una sensación agridulce porque parece ser que lo hizo muy bien al principio y fue yendo a peor. Noemí Galera aseguró: "Se intuye un numerazo", y Javier Calvo escribía: "Me deja sin palabras lo que estás consiguiendo interpretativamente, has estado increíble".

Después de Miriam actuó Ana War, con su tema de lo más cañero. Manu Guix le dijo: "Sólo falta que te diviertas". Javier Calvo, por su parte. le aseguró: "Disfruta del hit que tienes, haz la canción tuya, tuya, tuyísima". La canaria estaba en su salsa con el tema que le ha tocado para Eurovisión.

Alfred y Amaia dejaron a todos impresionados aunque le dijeron a Alfred que le faltaba un poco de dicción, al compositor le gustó mucho la interpretación de su tema y Javi Calvo les dijo: "Esta canción es un regalo y vosotros sois un regalo".

La esperada actuación de Ana y Aitana

Después actuaron Ana y Aitana, una actuación muy esperada porque se iban a encontrar con Brisa Fenoy, la compositora de la canción 'Chico malo', que ha levantado espinas entre las dos chicas ya que la criticaron, algo que les supuso una gran bronca de Noemí Galera. Pese a todo, estuvieron muy bien las dos y muy cañeras también, Manu les dijo: "Os queda muy bien", y Vicky y Brisa les dijeron que tenían mucha actitud y rollo, incluso mucho flow.

Miriam y Agoney parece que son los que van más flojos, ya que el canario está fuera de la academia y no pueden trabajar como los demás a diario. Agoney le pidió disculpas a Miriam por "entorpecerle". Uno de los compositores del tema le dijo a Agoney: "No puedes fallar en la letra. Dale duro porque sólo tienes una oportunidad". Y Noemí lo defendía asegurando que está fuera de la academia y no puede trabajar todo lo que le gustaría, porque tampoco tiene la música fuera de la academia.

El último tema ha sido Camina, en el que Amaia se quedó sin voz y se notó mucho la unión entre los cinco finalistas. Según Noemí Galera "lo han hecho muy bien y realmente es que sólo llevan dos días con los temas".