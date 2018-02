Pelayo Díaz denuncia amenazas en las redes sociales

Pelayo Díaz, el estilista estrella de 'Cámbiame', ha recibido numerosas críticas en las redes sociales, donde se le ha acusado de ser el responsable de la marcha de Natalia Ferviú del equipo del programa. Frente a esta situación, Pelayo ha decidido responder a través de su cuenta de Instagram con un contundente mensaje: "A los que me estáis insultando y amenazando quiero que sepáis que estas cosas me hacen más fuerte y que no tenéis ni idea de lo quiero a Natalia. La luz se come a la oscuridad siempre así que voy a seguir con mi buen rollo".

"Obviamente quiero que Natalia vuelva al programa pero creo que hay que ser generosos con ella y si ella ha decidido que ya no le interesa este formato hay que respetarlo y apoyarla en la decisión que ha tomado y en sus nuevos proyectos", expresaba Pelayo Díaz a través de su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que estos mensajes de Pelayo cierran la semana más polémica y de mayor tensión de 'Cámbiame', programa que está pasando por una etapa de grandes transformaciones. El pasado lunes el programa presentado por Carlota Corredera apostaba por una gran renovación para intentar mejorar sus audiencias y evitar la cancelación. Tras unos primeros días muy polémicos, una gran discusión con Paloma González y Pelayo Díaz acabó con el abandono definitivo de Natalia.