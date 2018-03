La gira de 'OT 2017', a punto de comenzar

EP / Madrid Tras varios meses de espera, comienza la gira de 'Operación Triunfo 2017'. Este viernes por la tarde, los concursantes del programa más exitoso de la televisión en los últimos tiempos estarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona para el ensayo general del primer concierto de la temporada.

Aunque la gira comienza este sábado 3 de marzo, los seguidores más fieles del formato han podido adquirir entradas para este ensayo general, por lo que descubrirán antes que nadie los secretos que esconden estos conciertos que recorrerán muchos puntos de la geografía nacional.

Por el momento, gracias a las retransmisiones en directo de los ensayos en el canal 24h de 'Operación Triunfo 2017', hemos podido presenciar cómo los triunfitos han ido preparando estos conciertos y algunas de las canciones que podremos escuchar. Hasta ahora sabemos que los concursantes cantarán los temas más sonados de la edición: Cepeda interpretará 'Say You Won't Let Go', Nerea 'Quédate Conmigo', Aitana 'Issues' o Ricky 'Let Me Entertain You'.





Por el momento no sabemos cuales serán los duetos de la gira, a excepción del formado por Ana Guerra y Amaia, que cantarán 'Todas las flores'. Lo sabemos porque hace unos días el profesor de la Academia, Capde, reveló por error en su cuenta de Twitter que sería una de las actuaciones de la gira. Otras de las canciones a dúo que no pueden faltar son 'Lo malo', 'Tu canción' o 'No puedo vivir sin ti'.

Por el momento tendremos que esperar al ensayo general de esta noche, o a mañana en el concierto de Barcelona, para conocer las canciones y la puesta en escena de este concierto tan esperado por todos los fans de 'Operación Triunfo 2017'.