Luis del Olmo: "La madre de una etarra me pidió perdón, su hija había intentado matarme"

M.C. Bertín Osborne no ha cerrado las puertas de su casa, ni las de sus invitados, ni siquiera por Semana Santa. El presentador acudió al hogar del mítico periodista Luis del Olmo para escuchar su historia en un nuevo capítulo de 'Mi casa es la tuya'.

Con una trayectoria marcada por el periodismo radiofónico, siendo uno de los referentes en este medio, Del Olmo no dudó en dar detalles de algunos de los momentos más duros de su vida. "La madre de una etarra me pidió perdón, su hija había intentado matarme", confesó ante la sorpresa de Osborne. Y es que, el periodista tuvo que sufrir las amenazas de la banda terrorista ETA durante años.

"Me llamó Jon Idígoras, el jefe de ETA por entonces, y me colgó el teléfono después de decirme que estaba haciendo mucho daño al pueblo vasco y que me arrepentiría. Se puso en contacto conmigo después el ministro de Interior y me dijo que me estaban esperando fuera unos escoltas para mí y para mi familia, y que no se me ocurriera rechazarlos", reconoció, para añadir que "casi consiguen que me marchara del país, ya estaba decidido a marcharme, tenía una casa comprada en Buenos Aires".

El periodista recibió mensajes de grandes amigos de la profesión como María Teresa Campos, Nieves Herrero o Mercedes Milá, y también habló de la estafa de 15 millones de euros que sufrió hace años a manos de su amigo Rogelio Rengel: "La sentencia le ha condenado a diez años de prisión y a pagar todo el que me robó, pero ha presentado un recurso y todo sigue igual. No sé si le veré en la prisión alguna vez".

Aunque no fue el único tema que trató con el presentador, que también recibió a Carlos Herrera junto a su hija, Rocía Crusset y al también periodista Kike Del Olmo, con los que debatieron de diversos temas, como la problemática en Cataluña.