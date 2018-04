Alicia, de 'Maestros de la costura', se cose el dedo

V.S.M. 'Maestros de la costura' vivió este lunes uno de sus momentos más espeluznantes. Alicia se encontraba, al igual que el resto de sus compañeros, confeccionando su prenda cuando sufrió un accidente con la máquina de coser. La joven se cosió el dedo y la aguja le atravesó la uña, enhebrada y todo. Ella misma explicó con total serenidad lo que le había pasado, "me he atravesado el dedo, pero no me duele", aseguró.

La propia Alicia tranquilizó a sus compañeros y profesores asegurando que no le dolía y pidió un médico para que le sacase la aguja y, así, poder seguir cosiendo. Esa era su mayor preocupación.

La calma y valentía de la joven al hacer frente a estos delicados momentos, fue de lo más aplaudida en las redes sociales por los seguidores de 'Maestros de la costura'.