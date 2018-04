Mofas por el parecido de Mark Zuckerberg con un personaje de 'Star Trek'

EP / Madrid Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Facebook, se ha visto obligado a comparecer frente al Congreso de los Estados Unidos para dar explicaciones sobre los últimos escándalos de su plataforma. Todo como consecuencia del error que llevó a hacer públicos datos personales de al menos 87 millones de usuarios durante las elecciones presidenciales del 2016. Las redes sociales no han desperdiciado el momento para cargar contra el multimillonario, sobre todo a través de memes y comparaciones con personajes de películas.

Entre las repetitivas disculpas de Zuckerberg y los esfuerzos de los legisladores por comprender el funcionamiento de Facebook, muchos usuarios han encontrado el punto clave para hacer comedia. Uno de los memes más virales ha sido el que ha conseguido captar un gesto de incomodidad del directivo, y lo ha comparado con Data, el conocido personaje de 'Star Trek'.

Algunos bromearon con el aspecto pálido y nervioso de Zuckerberg. "¿En qué momento mutará y revelará su verdadera apariencia?", ha escrito más de un usuario. Además, su continuo "fue mi error", ha recordado también a las disculpas del rey emérito.

Mark Zuckerberg's manner has always reminded me of someone, but I could never quite grasp hold of it. Just now it hit me, watching him testify about data. pic.twitter.com/4Zs2eGlsHD