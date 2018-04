Antonio Banderas, divertido profesor de español

U.M. Antonio Banderas se ha sumado a la sección de Vanity Fair 'Slang School'. En esta serie, los famosos aparecen para explicar las expresiones más comunes de su lugar de origen. El malagueño no ha dudado en participar y se lo ha pasado en grande con algunas de las frases "typical spanish".

Una de las que más juego ha dado ha sido, tal y como muestra el vídeo, 'me cago en la leche'. "¿Quién fue el primero en España que dijo esta frase y todos le siguieron? Y dijo: 'Eso mola, yo también me voy a cagar en la leche'", comentó el actor. Además, Banderas también enseñó castellano con otras expresiones como 'ser la leche', 'el puto amo' o 'me importa un pimiento'.