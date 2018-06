Aquaman: Primera imagen de Nicole Kidman en el papel de la Reina Atlanna

EP / Madrid El Universo Expandido de DC sigue buscando nuevas formas de remontar el vuelo después del fracaso de Batman v Superman y Liga de la Justicia. Uno de los filmes que más expectación están generando es Aquaman. La primera película en solitario del Rey de los siete mares, protagonizada por Jason Momoa, cuenta con Nicole Kidman como la reina Atlanna, de la que por fin hay imágenes.

Entertainment Weekly le ha dedicado una portada al filme dirigido por James Wan y ha mostrado como lucirá la actriz australiana en la primera película de Aquaman en solitario, donde interpretará a la madre del superhéroe.

Also: First look at Nicole Kidman as Queen Atlanna and Mera's new costume on our Barnes & Noble edition. Bigger versions on the link: https://t.co/t4dLPaedPp #Aquaman pic.twitter.com/3kOJG7NTtC