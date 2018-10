Actores que no sabías que padecen sordera

M.G. Normalmente los vemos actuando en cines o televisión interpretando papeles de lo más variado, y nos pasa totalmente desapercibido que algunos de ellos padecen graves problemas auditivos. Eso sí, para la mayoría de ellos, su sordera no les ha supuesto una barrera para dedicarse a la interpretación.

Como conmemoración del Día Internacional de las Personas Sordas, mostramos 5 ejemplos de actores y actrices que a diario tienen que convivir con diferentes problemas de audición:

Jodie Foster

La actriz, a la hora de hablar de su vida privada, es muy reservada, pero le contó a un periodista que un problema de audición al que no había prestado atención le obligaba a llevar un audífono.

Rob Lowe

No tratarse las paperas a tiempo trae graves consecuencias, sino que se lo digan a Rob Lowe. El actor perdió por completo la capacidad auditiva de su oído derecho cuando solo tenía 9 meses.

Whoopi Goldberg

La ganadora de un premio Oscar utiliza audífonos desde hace varios años debido a la pérdida de audición que experimentó en los años que pasó escuchando música a todo volumen. Por ello, advierte a los demás que no escuchen música demasiado alto “porque no poder escuchar no es nada divertido”.

Robert Redford

Hay ocasiones en las que los actores se arriesgan demasiado al realizar escenas peligrosas. Ese fue el caso de Robert Redford durante el rodaje de su aclamada película 'Cuando todo está perdido' (2013), en la que daba vida a un marinero perdido en el Océano Índico. Pasó día tras día sumergido en un enorme tanque de agua, donde con una manguera lo bombardeaban con agua. El resultado fue una infección que le provocó una pérdida de audición del 60% en su oído izquierdo.

Halle Berry

La actriz estadounidense perdió el 80% de la audición de su oído izquierdo debido a los golpes que le propinó uno de sus exnovios. Como consecuencia, Berry no desaprovecha ninguna ocasión para concienciar sobre la violencia de género y ayudar a otras mujeres.