Estas son las 25 mejores películas de 2018

EP / Madrid Como cada año, Sight & Sound, la revista mensual publicada por el British Film Institute, ha recabado la opinión de 164 críticos y expertos internacionales para elegir lo mejor del curso cinematográfico. Y este año, 38 de ellos estaban de acuerdo: 'Roma', el filme en blanco y negro de Alfonso Cuarón inspirado en la infancia del director en México, es la mejor película de 2018.

'El hilo invisible', 'Burning', 'Cold War' y 'El reverendo' completan el top 5 de un ranking de lo mejor del año en el que también hay espacio para la aplaudida cinta de Yorgo Lanthimos, 'La favorita'; para el cine de género, con 'Herediraty'; la animación, de la mano de Wes Anderson y su 'Isla de Perros'; el cine social, con 'Infiltrado en el KKKlan' de Spike Lee; o historias de la América profunda, como 'The Rider'.

"'Roma' es esa clase de película con la que los cineastas pop más exitosos dicen querer sentirse influenciados, pero luego nunca lo hacen", escribió Nick Pinkerton para Sight & Sound en su crítica de la película. Una cinta en la que el peso de la trama lo lleva una joven sirvienta llamada Cleo, interpretada por una actriz no profesional, Yalitza Aparicio.

El drama, producido por Netflix, también ha sido reconocida como lo mejor del año por el Círculo de Críticos de Nueva York, la Asociación de críticos de Los Angeles y la National Board of Review (NBR). Además, 'Roma' ha sido ganadora del León de Oro en Venecia y está nominada a tres Globos de Oro en las categorías de Mejor dirección, guion y película extranjera.

El último filme de Paul Thomas Anderson, 'El hilo invisible', ocupa la segunda posición de la lista con 30 votos. Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps y Lesley Manville protagonizan este drama ambientado en la década de los años 50 que llegó a los cines británicos este año. "La tensión entre el retorcido sentido del humor de Anderson y su impecable destreza... Es algo potente", aseguró Adam Nayman para la revista británica.

Con 25 votos, 'Burning', el drama surcoreano dirigido por Lee Chang-Dong, se cuela en la tercera posición. "Las brasas se acumulan tan gradualmente que no es hasta unas pocas horas después del final de esta obra maestra cuando se puede apreciar la escala de esta conflagración", dijo Jessica Kiang en Cannes.

A 'Burning' la sigue con 21 votos 'Cold War', la nueva película del oscarizado Pawel Pawlikowski. Nick James tilda esta historia de amor ambientada en plena Guerra Fría, como la "fotografía monocromática más bonita" que se ha visto en mucho tiempo. "El título sugiere algo político, pero esta es una película en la que lo político es personal: lo que separa a Wiktor y Zula es menos que el Telón de Acero en una intrépida Guerra Fría", escribió Tony Rayns en su crítica para la revista británica.

El ranking de las cinco mejores películas del año lo cierra 'El reverendo', la cinta de Paul Schrader con 20 votos, guionista de títulos como 'Toro salvaje' o 'Taxi Driver'. El crítico Philip Concannon opina que "la influencia de los grandes directores con los que ha estudiado se pueden sentir en cada fotograma".

A continuación, los 25 mejores largometrajes del año:

1. 'Roma'

2. 'El hilo invisible'

3. 'Burning'

4. 'Cold War'

5. 'El reverendo'

6. 'No dejes rastro'

7. 'La favorita'

8. 'En realidad nunca estuviste aquí'

9. 'Lazzaro feliz'

10. 'Zama'

11. 'El libro de imágenes'

12. 'El blues de Beale Street'

13. 'Infiltrado en el KKKLan'

14. 'Al otro lado del viento'

15. 'Shirkers'

16. 'Un asunto de familia'

17. 'Sorry To Bother You'

18. 'Caras y lugares'

19. 'The Rider'

20. 'Western'

21. 'La flor'

22. 'Hereditary'

23. 'High Life'

24. 'Isla de perros'

25. 'Madeline's Madeline'