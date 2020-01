Federico Fellini: El centenario del genio de Cinecittá

EP / Madrid El mundo se viste de gala para celebrar el centenario de uno de los grandes genios del séptimo arte: Federico Fellini. Ciudades como Nueva York, Londres, Roma, Los Ángeles o Madrid organizan diversos ciclos cinematográficos y eventos para conmemorar al director de obras maestras como 'La strada' (1954), 'Las noches de Cabiria' (1957), 'La dolce vita' (1960), 'Fellini 8...' (1963) o 'Amarcord' (1973). Ganador de cuatro premios Oscar, el aclamado cineasta logró también el León de Oro de Venecia y la Palma de Oro de Cannes.

Nacido el 20 de enero de 1920 en Rímini, situada en la región de Emilia-Romaña, en el norte de Italia, será precisamente su ciudad natal donde se organice el principal homenaje, con el nuevo Museo Internacional de Federico Fellini, llamado también el museo sin muros, comprende una exposición situada en un castillo medieval titulada 'Fellini 100 e La dolce vita' y en la que hay otros componentes relacionados con el casco histórico del lugar.

En Roma, donde Fellini usó durante décadas el escenario Teatro 5 de los estudios Cinecittà, se celebrará tal efeméride con una instalación diseñador por uno de los colaboradores más importantes del aclamado cineasta, el director artístico Dante Ferretti. Llamada 'Libro dei sogni', está inspirada en una ensoñación relatada por Ferretti a Fellini y que sirvió de base para la comedia 'La ciudad de las mujeres' (1979), en la que, por supuesto, Ferretti se encargó del diseño de producción.

"Ferretti, a menudo, recuerda cómo cada vez que se encontraba con Fellini, éste le preguntaba qué había soñado la noche anterior", declara Roberto Cicutto a Variety. Cicutto es el jefe de Luce Cinecittà, entidad que organiza una gira mundial que conmemora el nacimiento del maestro italiano titulada 'Federico Fellini at 100', que ya ha comenzado en Los Ángeles.

En la instalación 'Libro dei sogni' se podrá ver una maqueta del Cinema Fulgor de Rímini, que fue el lugar donde Fellini tomó contacto con el cine, además, es una extensión del nuevo Museo Italiano del Cine y lo Audiovisual de Cinecittà (MIAC).

El auténtico Cinema Fulgor, donde el cineasta vio su primera película cuando era niño, reabrió sus puertas en enero de 2018, tras estar seis años en restauración y remodelación, que implicó arreglar su espléndida fachada neoclásica y reimaginar el interior, que ha sido remodelado en tonalidades de rojo y dorada por el propio Ferretti, evocando así el cine de los años 30 o 40.

En España

Desde inicios de enero, la Filmoteca Española está organizando proyecciones de largometrajes del cineasta italiano para conmemorar el centenario de su nacimiento. Títulos ya citados como 'La Strada' o 'La dolce vita' junto con otros como 'Giulietta de los espíritus' (1965), 'Los clowns' (1970), 'Roma' (1972), 'Ensayo de orquesta' (1978) o 'La voz de la luna' (1990), su última película. Un repaso que se completa con la proyección de 'Roma, ciudad abierta' de Roberto Rosellinni y 'Sin piedad' de Alberto Lattuada, ambas con guión del propio Fellini. Todos los filmes podrán verse a lo largo del mes en el cine Doré de Madrid bajo el título 'Centenario Fellini. Todo el genio' .

La filmoteca catalana también celebra al director italiano con una retrospectiva que arrancó el 7 de enero con la proyección del documental 'Che strano chiamarsi Federico', realizado por Ettore Scola en 2013 en conmemoración de la muerte del cineasta, así como títulos que bien podrían haberse inspirado en el cine de Fellini, como 'All That Jazz' de Bob Fosse o Nine de Rob Marshall.

Además de una programación con títulos como 'La strada', 'Las noches de Cabiria', 'La dolce vita', 'Giulietta de los espíritus', 'Amarcord' o 'Fellini ocho y medio', la retrospectiva viene acompañada de la exposición 'David Lynch. Sueños: Homenaje a Fellini'. La muestra podrá visitarse entre el 6 de febrero y el 31 de mayo, y explora la admiración que Lynch profesa al cineasta italiano y, en particular, a su emblemática 'Fellini ocho y medio'.

También la Filmoteca de Valencia dedica un ciclo recordando el aniversario del centenario, que comenzó con la proyección de 'Los inútiles' (1953) el pasado 14 de enero y concluirá el 30 de abril. Un ciclo en el que, durante los meses de enero y febrero, se proyectarán las primeras películas del director en los años cincuenta, desde 'Luci del varietà', su primera película hasta 'Las noches de Cabiria', pasando por 'El jeque blanco' y 'Almas sin conciencia'. Además, podrá verse el documental 'Fellini: Je suis un grand menteur' (2002), dirigido por Damian Pettigrew, en el que se analiza la vida y obra del gran realizador.

Hollywood

También el Museo de la Academia de Cine de Hollywood, cuya inauguración se prevé para inicios de este año, conmemorará el centenario del nacimiento del cineasta italiano con elementos de espectáculo de alta tecnología, además de hacerse una retrospectiva de su filmografía.

Varias instituciones estadounidenses van a rendir tributo a la figura de uno de los grandes cineastas italianos, que comenzó narrando desde la mirada del neorrealismo para acabar teniendo un enfoque cercano el surrealismo. La gira 'Federico Fellini at 100', organizada por Luce Cinecittà, comenzó en Los Ángeles, en el Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive (BAMPFA), con la proyección de la comedia 'El jeque blanco' (1952), primer largometraje que dirigió en solitario. Posteriormente podrá verse en otras ciudades del mundo como Roma, Moscú o Berlín, entre otras.

En el Reino Unido, el British Film Institute acaba de organizar un ciclo nacional de dos meses en los que se proyectarán clásicos del cineasta como 'La dolce vita', 'Los inútiles', 'La strada', así como también 'Fellini 8*', 'Satiricón' (1969), 'Amarcord' y 'Ginger y Fred' (1986).