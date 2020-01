Amaia Romero homenajeará a Marisol en los Goya

EP / Madrid Amaia Romero se ha convertido en una de las estrellas de la próxima gala de los Goya 2020. La ganadora de Operación Triunfo 2017 homenajeará a la gran Marisol antes de que reciba el Goya de Honor.

Una actuación que llega después de su paso por los premios del año pasado, aún así, la de Pamplona sigue sintiendo muchos nervios porque esta actuación conlleva "muchísima responsabilidad porque toda la actuación que estoy haciendo la estoy intentando dirigir yo, el arreglo musical y todo. Entonces me siento con bastante responsabilidad, creo que quedará bonito".

Además, durante su paso por la alfombra roja de los Premios Odeón, Amaia aseguró que se siente de lo más emocionada ante esta actuación: "No es que me lo esperara, es como que no me lo había planteado nunca, de repente ser la actuación del Goya de Honor a Marisol me parece un honor increíble, me lo llegan a decir de pequeña cuando estaba obsesionada con ella y no me lo creo".

Y es que en un primer momento Amaia no era la única opción: "Al principio llegó como una propuesta coral, con más gente y yo hice mi propuesta de la idea que yo tenía, que me gustaría hacerlo sola, a ver qué les parecía y al final cedieron y me dijeron que les parecía bien".