La ceremonia de los Oscars se pospone al 25 de abril de 2021

EP | Madrid La Academia de Hollywood ha anunciado este lunes que la ceremonia de entrega de la 93 edición de los Premios Óscar se pospondrán hasta el 25 de abril de 2021 debido a la pandemia del coronavirus.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here's what else you need to know:

- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k