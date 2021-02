'Mank' reina en las nominaciones a unos Globos de Oro dominados por Netflix

EP / Madrid 'Mank' y 'El juicio de los 7 de Chicago', dos producciones de Netflix, encabezan las nominaciones a los Globos de Oro, los premios que cada año entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, con seis y cinco candidaturas, respectivamente. En el apartado de series, la cuarta temporada de 'The Crown', otra producción de Netflix, parte también como gran favorita con seis candidaturas, seguida por las cinco nominaciones de la comedia 'Schitt's Creek'.

Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson fueron las encargadas de anunciar los nominados de la 78ª edición de unos galardones que se entregarán en una gala que se celebrará el próximo 28 de febrero y que estará conducida por Tina Fey y Amy Poehler desde dos ciudades distintas.

Fey presentará en directo desde The Rainbow Room, ubicado en el Rockefeller Center de Nueva York, mientras que Poehler se quedará en el escenario habitual de los Globos de Oro, el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

Por el Globo de Oro a mejor película dramática optan 'El Padre', 'Mank', 'Nomandland', 'Una joven prometedora' y 'El juicio de los 7 de Chicago, mientras por el premio a mejor filme de comedia o musical las nominadas son 'Hamilton', 'Music', 'Palm Springs', 'The Prom' y la secuela de 'Borat'.

Globos de Oro: Las favoritas en la categoría de televisión. José Luis Roca

Tres mujeres nominadas a mejor dirección

En el apartado de mejor dirección, esta edición de los premios ha hecho historia al nominar por primera vez a tres mujeres:por 'Una noche en Miami...',por 'Nomadland' ypor 'Una joven prometedora'. Junto a ellas dos directores de filmes estrenados por Netflix, Aaron Sorkin por El juicio de los 7 de Chicago y David Fincher por Mank.

En el apartado interpretativo, las nominadas al Globo de Oro como mejor actriz dramática son Carey Mulligan (Una joven prometedora).

Frances McDormand (Nomadland), Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer), Viola Davis (La madre del Blues) y Andra Day (Los Estados Unidos contra Billie Holiday). Las actrices nominadas en comedia o musical son Maria Bakalova (Borat 2), Kate Hudson (Music), Michelle Pfeiffer (French Exit), Rosamund Pike (I Care a Lot) y Anya Taylor-Joy (Emma).

Del lado masculino, los nominados a mejor actor en un filme dramático son Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (La madre del Blues), Anthony Hopkins (El Padre), Gary Oldman (Mank)

Tahar Rahim (The Mauritarian). Los cinco nominados a mejor actor en una comedia o musical son Sacha Baron Cohen (Borat 2), James Corden (The Prom), Lin-Manuel Miranda (Hamilton), Dev Patel (La increíble historia de David Copperfield) y Andy Samberg (Palm Springs).

Las nominadas al Globo de Oro a mejor actriz de reparto son Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman (El padre), Jodie Foster (The Mauritanian), Amanda Seyfried (Mank) y Helena Zengel (Noticias del gran mundo). A mejor actor de reparato están nominados Sacha Baron Cohen por 'El juicio de los 7 de Chicago), Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Jared Leto (The Little Things), Leslie Odom Jr. (One Night in Miami) y Bill Murray (On the Rocks)