Cinco planes especiales para celebrar el Día de la Madre

No es tarde para planificar un domingo perfecto. SHUTTERSTOCK

A. D El Día de la Madre se celebra en España el 5 de mayo. El domingo se dará la ocasión perfecta para mimar y agradecer a las nuestras por todo lo que hacen por nosotros y, por qué no, obsequiarlas con algún regalo que les llene de ilusión recibir.

Muchos ya tienen pensado cómo van a sorprender a sus madres con algún detalle y un plan especial para disfrutar de una jornada tan señalada. Si este no es tu caso y todavía no sabes qué proponer para sorprender a la tuya, inspírate con estas ideas de planes de última hora:

Prepara comida de un país diferente

¿Por qué no sorprender a tu madre preparándole platos que nunca antes haya probado? Apuesta por las experiencias gastronómicas y prepara recetas de comida de otras culturas como la india, mexicana, peruana, indonesia… No solo probaréis cosas nuevas y disfrutaréis juntos de comida casera, sino que sorprenderás a tu madre con tus habilidades culinarias. Para una mayor inmersión cultural, prueba a decorar la mesa con algunos detallitos característicos del país en cuestión.

Haz que se suba al coche… y sorpresa

Seguro que hay algún sitio al que tu madre lleva tiempo queriendo ir. Puede tratarse de un paisaje natural, ese cine en el que ponen películas antiguas, una cafetería en que sirven las pastitas que tanto le gustan… No son planes ostentosos, pero seguro que le hace ilusión que te acuerdes de lo que te dijo hace meses. Para que sea más emocionante, haz que sea una sorpresa: cuando os montéis en el coche, no le digas qué es lo que tienes en mente ni a dónde vais a ir.

Obséquiala con unas horas de relax

Las tarjetas regalo para disfrutar de los servicios de un spa pueden comprarse en último momento y son una apuesta segura para pasar un día redondo en familia. Si en la víspera del Día de la Madre ves que la tuya podría necesitar unas horas de relax, regálale salud y comparte con ella un domingo de tratamientos naturales, masajes o circuitos de spa para dejar ir el estrés acumulado.

Sesión de fotos improvisada

Reúne a todos los miembros de tu familia para una sesión de fotos que recordaréis para siempre. Puedes comprar en cualquier bazar un marco de fotos sin cristal, algo de papel crapé o de celofán, cartulinas y algunos accesorios divertidos como algunos pares de gafas para crear un set de fotografía informal y colorido, tanto en exteriores como en casa. No hace falta tener una cámara profesional: la del móvil es más que suficiente. No olvides después imprimir las imágenes y pegarlas en un álbum para regalárselo a tu madre. No hay mejores regalos que los que están hechos a mano.