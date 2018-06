Broncas y tensiones, entre los 'trending topic' de la semana

V.S.M. La semana que estamos acabando deja momentos de lo más comentados en televisión. Entrevistas a personajes de lo más dispares han dejado escenas para el recuerdo, que en las redes sociales han generado todo tipo de comentarios.

Susanna Griso con Francisco Riquelme

Francisco Riquelme, el registrador de la propiedad que ha ocupado la plaza de Mariano Rajoy durante estos 28 años de vida política del ya expresidente valoró en el programa de Antena 3 'Espejo Púlico' su relación con el del PP, amistad que data e 1978. La presentadora Susanna Griso acabó entre carcajadas la charla con el protagonista. Las imágenes de Rajoy bailando en una boda correspondían precisamente al enlace del hijo de Riquelme. "A la gente le encantó verle bailar porque demostró que sabe estar a la altura de las circunstancias. Si lo llega a hacer Obama le dan el premio nobel de la normalidad", señaló.

La 'pullita' del amigo de Mariano Rajoy a Susanna Griso: "Ya sabemos que usted es experta en baile y Rajoy doctor en bailes no es" ► https://t.co/7iOgk491ro — Espejo Público (@EspejoPublico) 21 de junio de 2018

Griso respondió entre risas que no veía mucha comparación entre ambos a lo que el compañero derespondió: "Ya sabemos que usted es una experta en bailes y Rajoy doctor en baile no es".

Polémica en torno a Bertín Osborne

Bertín Osborne se ha convertido en 'trending topic' este jueves después de que se le atribuyesen unas polémicas palabras sobre los refugiados del Aquarius y la mansión de Pablo Iglesias.

"¿Por qué no van todos a la mansión de Pablo Iglesias? Es muy grande, 500 m2, y la Moncloa también es grande", es la frase de la controversia. Esta pregunta no salió de la boca del presentador de 'Tu casa es la mía', tal y como se pensaba, si no que era el periodista Jesús Ángel Rojo el que plantea tal situación en la tertulia política de 'Los Intocables'. A lo que Osborne añadió: "Me hubiera gustado que hubiera comprado una casa más grande todavía, mejor, para que se de cuenta y no pueda decir que los que tenemos casas buenas lo hemos mangado".

Zasca de Mamen Mendizábal

'Más vale tarde' debatía este miércoles sobre la posible decisión de Pedro Sánchez de exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos para el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica.

Jaime Alonso, portavoz de la Fundación Francisco Franco era uno de los invitados del programa de Mamen Mendizábal, quien le preguntaba a ver si estaban preparados para que Pedro Sánchez cumpla con el anuncio. Alonso arremetió contra el nuevo Gobierno y aseguró que "la Constitución está para no ser vulnerada". "En una basílica no tiene potestad el Estado y a nadie le gustaría que tocaran los restos de nuestros padres", añadió. "Si tu padre está en una cuneta a lo mejor sí quieres que lo toquen", zanjó Mendizábal.

VÍDEO | Mamen Mendizábal responde al presidente de la Fundación Franco: "Si tu padre está en una cuneta si quieres que lo toquen" #MVTFundFranco https://t.co/bF9SDDmws3 — Más Vale Tarde (@MVTARDE) 20 de junio de 2018

Jordi Cruz pierde los papeles en 'MasterChef'

Jordi Cruz ha dejado patente su mala sintonía con el concursante Toni en el último programa de 'Masterchef', emitido este lunes.

La prueba de exteriores se desarrolló en un centro ecuestre con la presencia del chef Manuel Alonso, con una estrella Michelín. Los concursantes debían elaborar un menú para 50 jinetes. Durante su desarrollo el locutor de radio Toni optó por improvisar con una de las elaboraciones y no seguir las pautas que el jurado le había dado. Entonces, Jordi Cruz no pudo más. "Si perdemos... soy superrencoroso y vengativo", le espetó, para después darle una par de toques en la cara.

Los memes de la entrevista a Pedro Sánchez

Este lunes Pedro Sánchez ha concedido a TVE la primera entrevista en televisión tras ser elegido presidente de España, tras la moción de censura hace unos días a Mariano Rajoy.

Los periodistas Ana Blanco y Sergio Martín fueron los elegidos para entrevistar al líder socialista.El presentador del 'Canal 24 horas' se convirtió en uno de los protagonistas de la noche y acaparó la atención de mucho de los internautas. Estos son algunos de los mejores memes vistos en redes sociales sobre la entrevista a Pedro Sánchez: