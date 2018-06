Nueva polémica de Celia Villalobos al responsabilizar a la víctima de 'La Manada'

A.B. La diputada del Partido Popular Celia Villalobos vuelve a ser protagonista de una nueva polémica. En esta ocasión, la exministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante el Gobierno de Aznar se ha vuelto a colocar ante el foco público por unas polémicas declaraciones sobre 'La Manada' en las que responsabiliza a la víctima.

Qué alivio haber echado a gente como Celia Villalobos del Gobierno de España. pic.twitter.com/0uMK4I0Sws — PODEMOS (@ahorapodemos) 25 de junio de 2018

"Ahora lo que se lleva es el amor en manada. En manada si tú quieres que haya en manada. Oye, que en mi época también había camas de 3 y de 4, pero tú decías que sí o tú decías que no. Y tú no me digas a mí que una chica de 18 años en los Sanfermines... O sea, que no estaban de ejercicios espirituales. Estaban en los Sanfermines, que pasan las cosas que pasan", ha dicho Villalobos en declaraciones al programa de Antena 3 Espejo Público.

Antes de esta polémica intervención, Villalobos, había apelado a cambiar la ley para que se endurezcan las penas en casos como el de 'La Manada'. Además, calificaba de "terrible" que un guardia civil y un militar" figuren entre los condenados.