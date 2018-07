Mónica Marchante, contra María Gómez: "¿Te ponen de adorno y enarbolas la bandera del feminismo?"

L.T. La periodista Mónica Marchante cuestiona de forma muy dura la actitud de su compañera de trabajo María Gómez, durante sus conexiones en el Mundial, dónde ha sufrido dos casos de acoso mientras hacía sus crónicas diarias.

Moscú. Hoy mismo. Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG — María Gómez (@maria__gomez) 30 de junio de 2018

Mónica Marchante , mujer de Nico Abad, compañero de María Gómez asegura que los incidentes que ha sufrido no se tratan de machismo. "A mí no me parece machista que me llamen guapa. Igual es porque no me llevaron nunca a un Mundial sin tener ni idea de fútbol, ni me pusieron de florero en la foto de equipo rodeada de machitos. Y mucho menos llevando 5 minutos de periodista deportiva. No soporto la hipocresía", ha escrito en una red social.

Esto de Mónica Marchante es absolutamente magistral y acertado. El florero de @maria__gomez queriendo dar lecciones de idioicia, demagogia y caradura. A pastar. pic.twitter.com/3dVf6LVIrh — Bomvanbalen (@Bomvanbalen) 3 de julio de 2018

"¿Te ponen de adorno y enarbolas la bandera del feminismo después de pasarte el Mundial entrevistando gente la calle porque no vales para otra cosa? Clara Rodríguez lleva tres Mundiales y dos Eurocopas haciendo vídeos futboleros, directos y lo que le echen. Nunca estuvo en la foto de equipo porque no es joven ni guapa, es una chica normal, que trabaja muy bien", ha añadido.

"Ah, por cierto, si es machista que te llamen guapa...¿ qué es ponerle la mano en el hombro al entrevistado? Igual el tío se sintió acosado... Más Claras Rodríguez, Verónicas Brunatis y menos farsantes", ha sentenciado la periodista de 49 años, cuyos comentarios han incendiado las redes sociales.