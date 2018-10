David Bisbal responde tajante a Elena Tablada y la guerra se recrudece

EP / Madrid Este domingo Elena Tablada sorprendía sentándose en el plató de ‘Viva la vida’ para sincerarse sobre su relación con David Bisbal, confesando que después de la polémica tras la publicación de una foto de Rosanna Zanetti al lado de la hija de Tablada y el artista, la relación se ha convertido insostenible.

Bisbal no ha tardado en contestar, ofreciendo su versión de los hechos e intentando desmontar tajantemente el testimonio de la madre de su hija.

A través del mismo programa y con un contundente mensaje a Aurelio Manzano, Bisbal declara: "Si hemos tenido una mala relación es porque yo siempre he defendido el no mercadeo con mi hija", asegura el almeriense. Además, Bisbal no ha dudado en salir en defensa de su mujer y sentencia: "Es incierto que tengamos mala relación por culpa de Rosanna, ella siempre se ha mantenido al margen y ha sido educada y generosa".

Pero demostrando que la guerra ha estallado entre la expareja, David ha aprovechado para enviar algunos dardos a su expareja, asegurando que la mala relación se debe a "la personalidad de Elena y por su educación", y la invita a "ganar dinero de otra forma y no haciendo daño a su familia".

Un cruce de declaraciones que vuelven a colocar a David Bisbal en el centro de la polémica, en la que Rosanna por ahora intenta permanecer completamente ajena y sin pronunciarse todavía.