La cita más corta de 'First Dates'

S.B.G. El programa de 'First Dates' de este jueves comenzaba como cualquier otro. Antonia, de 26 años, y un hijo de 9, acudía al restaurante con la intención clara de "buscar una relación estable". Sin embargo, y tal como dejó bien claro en su carta de presentación lo primero en lo que se fijó fue el físico de Dani, su cita a ciegas de la noche.

"Físicamente no me gusta, tiene barriga y está gordito. A mí me gusta que se cuiden" fue lo primero que le hizo saber sobre su pretendiente a Lídia Torrent. "No se parece a ninguno de mis ex, que han sido altos (€) Encima lleva un jersey de lana que se ciñe al cuerpo y que te marca los michelines, no me gusta como viste".

Dani, quien con 35 años explicó que no había "tenido mucha suerte en el amor, he vivido engaños, decepciones€ (€) Siempre intento ver el lado positivo de las cosas" comentaba el soldador. Si bien cuando admitió, "me ha fastidiado que me rechazara porque me atraía físicamente y quería probar algo más" y añadió que si no se le daba la oportunidad nada podía hacer.