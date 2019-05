Jorge Brazález pone punto y final a su trabajo en 'Viva la vida'

EP / Madrid La sección de cocina de este domingo de Jorge Brazález ha tenido este domingo un sabor de lo más agrió. Después del encontronazo del pasado fin de semana del cocinero con Emma García después de que le pusieran un vídeo sobre su relación con Miri de sorpresa y le preguntaran sobre su relación, este ha decidido abandonar.

Jorge ha decidido decir adiós a Emma García asegurando que tiene muchos compromisos profesionales y está centrado en la apertura de un nuevo restaurante en Ibiza, lo que necesita de todo su tiempo y atención, imposibilitando su colaboración con el programa de Telecinco.

Aun así, Brazález ha señalado que no tiene por qué ser un adiós definitivo #VivaLaVida192 https://t.co/6VA1rG8Yes — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) 12 de mayo de 2019

"Esto no tiene nada que ver con lo que sucedió la semana pasada. Es verdad que Jorge me había comentado todo acerca de sueño con el restaurante en Ibiza y es en lo que causaba una serie de problemas de horarios con 'Viva la vida'", quería aclarar Emma tras el encontronazo del fin de semana pasada. "Somos sólo tres socios y tenemos que hacer todo, no me puedo permitir perder día y medio, pero estoy súper agradecido con el programa y espero que esto sea un hasta luego y volver cuando esté todo más asentado. Y no es que que sea algo nuevo, ya lo habíamos hablado, lo que pasa es que al final hemos adelantado mi salida", respondía el cocinero. "Una faena porque estaba mejorando mucho en la cocina", continuaba Emma, que se mostraba muy afectada con el adiós de su compañero.