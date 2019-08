Indignación con el programa de Karlos Arguiñano por un consejo alimenticio

L.T. El programa de Karlos Arguiñano se ha convertido en el blanco de todas las críticas por un consejo alimenticio ofrecido por una Esther Telleria, una médica colaboradora del espacio de Antena 3.

Ainhoa Sánchez explicaba la recomendación que le había dado la doctora: “Ya sabéis que no debemos sobrepasar las tres piezas de fruta al día, porque son alimentos que tienen azúcar y pueden desequilibrar mucho nuestra dieta si nos pasamos”.

Un mensaje que enseguida enfado a las redes sociales, especialmente al popular nutricionista Juan Llorca.

“No me puedo creer que me perdiera este programa. Vamos a ver, ¿cómo se pueden dar mensajes así en televisión? Así nos van las cosas”, confesó en un primer momento.

No? @Nutri_Daniel @GodblessNutri @alimmenta @NorteSalud @nutrinazi @NutricionXabe @NutricionconQ pic.twitter.com/rH6Vk3UC0T

— Juan Llorca (@LlorcaJuan) August 26, 2019