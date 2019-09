Arévalo, en la radio: "Franco no persiguió a los gays"

ED | València El primer programa de 'Podríem fer-ho millor', el nuevo espacio de la radio pública valenciana que se emitió el lunes pasado, ha dado mucho de qué hablar. En realidad, lo que se han hecho virales son las declaraciones del invitado, el humorista Arévalo, quien aseguró que "cuando decían que en la época de Franco se perseguía a los gays, no era verdad". En opinión del cómico, durante la dictadura "no se persiguió a ningún gay".

El valenciano realizó estas declaraciones mientras debatían en la rádio À Punt sobre los límites del humor y acabó hablando de su amistad con Rafael Conde, conocido popularmente como 'El Titi'. "Yo he sido amigo del Titi hasta que murió y no tuvo ningún problema", dijo. Y añadió: "el problema lo tenían los chaperos".

Ahir es va estrenar el programa @PodriemMillor en @apunt_media i l'entrevistat "Arévalo" va dir coses com, ATENCIÓ:

"Franco no persiguió nunca a ningún gay".

Malauradament cap dels contertulis va corregir una mentida tan òbvia com perillosa. Va FIL (1/8) pic.twitter.com/3AAu0IxgtC