Los sorprendentes 'zascas' de Antonia Dell'Atte a Ana Obregón en 'Masterchef'

L.T. La noche prometía en los fogones de TVE. Ana Obregón y Antonia Dell'Atte, enemigas durante décadas, se reencontrarían este miércoles por primera vez ante las cámaras tras asegurar que hace ya un par de años que habían firmado la paz. Pero esto no quedó del todo claro, dado que la italiana no dejó de lanzar comentarios negativos sobre la madre del hermano de su hijo Clemente mientras la Obregón cocinaba en la primera prueba de la noche, en la que debía replicar un postre del mejor cocinero birmano de nuestro país.

Vive una realidad diferente a la de todo el mundo. Tiene que aprender a servir a los demás, a ser más humilde, no siempre querer estar en el candelero”, aseguraba a los jueces.

“Ana ha venido aquí pensando que esto es una pasarela, que viene a lucirse, No sabe ni freír un huevo porque es una niña mimada a la que le han dado todo siempre", seguía la exmodelo.

Después, las dos ex del Conde Lecquio simularon disputarse a Pepe. Entonces, Dell'Atte no desaprovechó la ocasión para asegurar que le dejaba el chef a Obregón ya que estaba casado. “Los solteros me los llevo yo y ella los casados", explicó la exconcursante por si a alguien le quedaba alguna duda.

Ana presentó finalmente su plato, que conquistó al jurado y quepreguntó antes de hincarle el diente y soltarle un tajante consejo: “Para llegar lejos tienes que escuchar y nunca es demasiado tarde para aprender”.

Tras la sucesión de zascas,y finalmente tuvo que enfrentarse a su segunda prueba de expulsión para colgar el delantal definitivamente, tras ser repescada la semana pasada.