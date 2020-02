El gesto de Ruth Lorenzo con un Flavio roto tras ser nominado

A. M. G. Hasta ahora el paso del murciano Flavio en Operación Triunfo 2020 había sido impecable, pero en la gala de este domingo ha sufrido un tropezón en su andadura. Pese a ser uno de los favoritos del público, el joven de 19 años ha sido nominado por el jurado y su permanencia en el concurso se encuentra ahora en manos del público.

La quinta gala de OT 2020 contó con doble presencia murciana. Frente a los concursantes, en la mesa del jurado, Ruth Lorenzo ocupó la silla de Natalia Jiménez, quien no pudo asistir en esta ocasión porque tenía otro compromiso y tuvo que ser sustituida. La murciana y el resto del jurado lo tuvieron complicado para nominar, ya que el nivel de los concursantes cada vez es más alto, pero finalmente se decantaron por Flavio, Bruno, Anne, Rafa y Hugo.

Al murciano, que interpretó 'Perfect Day' junto a Maialen, le achacaron que había tenido algunas imprecisiones en su actuación y, sobre todo, que necesitaba "despertar".

Los profesores decidieron salvar a Hugo y los compañeros, tras una reñida votación, sacaron de la lista a Rafa, por lo que Flavio, Bruno y Anne fueron los nominados finales y ahora la audiencia tendrá que decidir quien quiere que siga participando en el concurso.

Al ver peligrar su permanencia en Operación Triunfo, el murciano rompió a llorar al finalizar la gala y Ruth Lorenzo se lanzó sobre él para abrazarlo. Así lo muestran las imágenes que alguien del público que estuvo en plató ha querido compartir en redes sociales. En ellas, se ve a Ruth Loreno atravesar corriendo la pasarela hacia los concursantes y consolar a un Flavio decaído. Un gesto que no suele ser propio por parte del jurado y que ha desatado los elogios de los usuarios.

