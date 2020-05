Susana Molina admite que fue infiel antes de 'La Isla de las Tentaciones'

EP / Madrid Susana Molina se ha convertido en una de las influencers más aclamadas durante esta cuarentena y después de su éxitoso paso por 'La Isla de las Tentaciones' quiere que sus fans la conozcan más aún, por eso mismo en su último vídeo de Mtmad ha desvelado algunas de las dudas que más repiten y se ha mostrado tal y cómo es.

La ex de Gonzalo Montoya se ha definido a si misma como una persona tímida y sincera, pero la cual siempre intenta no hacer daño a nadie y que también tiene un punto alocado.

Respondiendo a las preguntas de sus fans, Susana ha asegurado que es muy posible que no la vuelvan a ver en un reality show, a pesar de que fue 'Gran Hermano' el que le otorgo la fama: "No volvería a ningún reality ahora pero no se que puede pasar en el futuro. He cerrado un ciclo, una etapa de mi vida... No es lo que quiero pero la vida da muchas vueltas".

Susana también ha hablado del amor y aunque asegura que no es una persona muy romántica, "sí me gustan los detalles pero en plan una cena con velas y flores no me hace ilusión. Me gustan las sorpresas", asegura. Y precisamente hablando del amor ha sido cuando ha hecho una revelación que ha sorprendido a todos sus seguidores.

Susana ha confesado que fue infiel durante una relación anterior a Gonzalo Montoya, pero confiesa que: "Me arrepiento mucho. No compensó lo mal que me sentía después".

Y como era de esperar también ha hablado del que fue su pareja en el programa de Mediaset: "Es evidente que he estado muy enamorada de Gonzalo y cuando he dejado de estarlo he dejado la relación. Fue una etapa de mi vida súper bonita y feliz. Han sido unos de los años más felices de mi vida", declara.